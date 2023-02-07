Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В понедельник, 6 февраля, пожар произошел в бесхозной постройке на улице Желябова в Каменск-Шахтинском. Площадь огня составила десять квадратных метров. Спасателей вызвали на помощь соседи, заметившие густой дым.
Боролись с возгоранием семь пожарных, две спецмашины и один доброволец.
К сожалению, спасти из огня 59-летнего мужчину спасателям не удалось.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Днем ранее по этой же причине пожар вспыхнул в слободе Большая Орловка Ростовской области. Там также погиб 53-летний местный житель.