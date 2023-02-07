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Updated Сегодня, 07:29

59-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области

7 февраля 2023, 07:27
Фото: 1MI
59-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области
Пожар в бесхозной постройке унес жизнь 59-летнего жителя города Каменск-Шахтинский, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

В понедельник, 6 февраля, пожар произошел в бесхозной постройке на улице Желябова в Каменск-Шахтинском. Площадь огня составила десять квадратных метров. Спасателей вызвали на помощь соседи, заметившие густой дым.

Боролись с возгоранием семь пожарных, две спецмашины и один доброволец.

К сожалению, спасти из огня 59-летнего мужчину спасателям не удалось.

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Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Днем ранее по этой же причине пожар вспыхнул в слободе Большая Орловка Ростовской области. Там также погиб 53-летний местный житель.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Происшествия#Новости#Ростовская область
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