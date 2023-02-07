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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Блюда из насекомых не приживутся в европейских кухнях

Сегодня, 04:43
Жители Европы не чувствуют угрозы продовольственной безопасности в их странах.

Как пишет Infox, с недавних пор в Европе активно рекламируют пищу из насекомых. Так, в странах Евросоюза в ближайшее время планируют наладить поставки вьетнамской муки из насекомых, а именно из личинок жука хрущака.

Ожидается, что муку будут добавлять в соусы, чипсы, хлебобулочные изделия, а в дальнейшем в шоколад, пиво, макароны. Профессор СПБГУ Николай Межевич рассказал, что продовольственный кризис странам ЕС сейчас не угрожает. Однако, по его мнению, в руководстве Евросоюза есть лица, пытающиеся искусственно создать в Европе разделение на имущественные слои, где бедные будут питаться мукой из насекомых, а богатые будут вести привычный образ жизни. Отмечено, что никогда в современной истории европейцы не были так близки к стратификации общества, как сейчас, и это результат неграмотных действий местных политиков.

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