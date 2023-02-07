Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Как пишет Infox, с недавних пор в Европе активно рекламируют пищу из насекомых. Так, в странах Евросоюза в ближайшее время планируют наладить поставки вьетнамской муки из насекомых, а именно из личинок жука хрущака.
Ожидается, что муку будут добавлять в соусы, чипсы, хлебобулочные изделия, а в дальнейшем в шоколад, пиво, макароны. Профессор СПБГУ Николай Межевич рассказал, что продовольственный кризис странам ЕС сейчас не угрожает. Однако, по его мнению, в руководстве Евросоюза есть лица, пытающиеся искусственно создать в Европе разделение на имущественные слои, где бедные будут питаться мукой из насекомых, а богатые будут вести привычный образ жизни. Отмечено, что никогда в современной истории европейцы не были так близки к стратификации общества, как сейчас, и это результат неграмотных действий местных политиков.