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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Для создания развязки на Нагибина под асфальт закатают часть сквера «Электроаппарат»

7 февраля 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону идет проектирование дороги со строительством транспортной развязки на пересечении Михаила Нагибина и Нариманова, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в Telegram.

Речь идет о строительстве дороги от переулка Дунайского до Михаила Нагибина. Здесь же планируется организовать развязку.

Судя по опубликованной схеме, дорога может частично пройти через сквер у бывшего завода «Электроаппарат».

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Добавим, что в городе идет проектирование дороги от ЖК «Западная резиденция» до улицы Совхозной, а также по переулку Алябьева — Виталя Ходоша.

По всем объектам заключили контракты, начались проектные работы. После получения заключения экспертизы эти проекты предложат реализовать в рамках нацпроектов.

Эти дороги позволят решить проблемы транспортной доступности в нескольких микрорайонах.

Ранее стало известно, что в Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков.

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