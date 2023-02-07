Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Речь идет о строительстве дороги от переулка Дунайского до Михаила Нагибина. Здесь же планируется организовать развязку.
Судя по опубликованной схеме, дорога может частично пройти через сквер у бывшего завода «Электроаппарат».
Добавим, что в городе идет проектирование дороги от ЖК «Западная резиденция» до улицы Совхозной, а также по переулку Алябьева — Виталя Ходоша.
По всем объектам заключили контракты, начались проектные работы. После получения заключения экспертизы эти проекты предложат реализовать в рамках нацпроектов.
Эти дороги позволят решить проблемы транспортной доступности в нескольких микрорайонах.
Ранее стало известно, что в Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков.