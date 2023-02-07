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Донские хозяйства заставят заплатить за ущерб природе и гибель птиц и животных

7 февраля 2023, 12:44
Фото: Hussain Kaouri/ СС BY SA/wiki
Донские хозяйства заставят заплатить за ущерб природе и гибель птиц и животных
В Ростовской области собственников земли и хозяйств в нескольких районах заставят заплатить за ущерб окружающей среде и гибель животных и птиц, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.

Напомним, в январе 2023 года в Ростовской области зафиксировали массовую гибель зайцев, предположительной причиной которой назвали деятельность охотников и даже использование отравленных семян для борьбы с грызунами.

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Во вторник, 7 февраля, в пресс-службы Минприроды сообщили, что большая часть случаев гибели диких животных и птиц была зафиксирована на территории Кагальницкого, Зерноградского, Песчанокопского и еще нескольких районов.

«В результате проведенных мероприятий собственникам земельных участков направлены претензии о добровольном возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира», — сообщили в ведомстве, добавив, что в случае отказа от возмещения ущерба Минприроды оставляет за собой право решить вопрос с компенсацией в суде.

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