Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Напомним, в январе 2023 года в Ростовской области зафиксировали массовую гибель зайцев, предположительной причиной которой назвали деятельность охотников и даже использование отравленных семян для борьбы с грызунами.
Во вторник, 7 февраля, в пресс-службы Минприроды сообщили, что большая часть случаев гибели диких животных и птиц была зафиксирована на территории Кагальницкого, Зерноградского, Песчанокопского и еще нескольких районов.
«В результате проведенных мероприятий собственникам земельных участков направлены претензии о добровольном возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира», — сообщили в ведомстве, добавив, что в случае отказа от возмещения ущерба Минприроды оставляет за собой право решить вопрос с компенсацией в суде.