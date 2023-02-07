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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области растет загрязнение воздуха

7 февраля 2023, 07:29
Фото: vk.com/clati_ufo
Контроль за качеством воздуха в Ростовской области осуществляется слабо, а причин для его загрязнения очень много, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

По словам эколога, одной из главных причин загрязнения воздуха в Ростове является высокая транспортная насыщенность. Через Ростов идет много транзита, грузовиков. Большинство из них не соответствуют никаким нормам.

Усугубляет ситуацию и деятельность тепловой станции в Новочеркасске.

«Вроде бы предприятие перешло на газ, тем не менее, в атмосферу происходят выбросы углекислого газа — объем же сгорает большой. Поэтому восточным ветром эти выбросы переносятся в Ростов», — отмечает Алексей Лебедев.

Еще одной проблемой, влияющей на загрязнение воздуха, по мнению эксперта, являются и сбросы в ливневую канализацию.

«Ведь не случайно водоканал постоянно жалуется на сбросы. Да и с дорог сливается вся грязь. В итоге, формируется неблагоприятная газовая среда, и это тоже попадает в атмосферу», — разъясняет эколог.

Фото: 1MI
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Добавляют загрязнения в воздух Ростова, по его словам, и пары химии с восточных полей.

«Ветер выдувает с восточных полей отраву, в том числе и запрещенные препараты, которые бесконтрольно используют аграрии для обработки почв», — делится информацией эколог.

По его словам, контролирующих органов в Ростове и области много. Но их работа недостаточна.

«А местами и вовсе плоха. Попросту закрываются глаза на многие проблемы», — делится мыслями собеседник.

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