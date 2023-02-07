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Эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 руб за 1 кг в Ростовской области

7 февраля 2023, 08:10
Фото: Yurii-mr/CC BY SA/wiki
Эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 руб за 1 кг в Ростовской области
В Ростовской области стоимость огурцов достигает 400 рублей за килограмм из-за сокращения импорта, сообщил эксперт по ценообразованию ТПП региона Юрий Корнюш.

Ранее горожане пожаловались на высокую стоимость огурцов, цены на которые достигают 400 рублей. При этом ростовчане находили их и по 800 рублей.

Теперь эксперт рассказал изданию «КП — Ростов-на-Дону», что в прошлом году огурцы стоили до 250 рублей. Сейчас они стали еще дороже.

«Причиной стало то, что сократился импорт этого продукта. До этого огурцы в РФ завозили из стран дальнего зарубежья», — уточнил Юрий Корнюш.

Он добавил, что второй причиной является сезонность. Специалист уверен, что в течение месяца ситуация должна наладиться.

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#Илья Протвинов#Огурцы#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика
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