Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Ранее горожане пожаловались на высокую стоимость огурцов, цены на которые достигают 400 рублей. При этом ростовчане находили их и по 800 рублей.
Теперь эксперт рассказал изданию «КП — Ростов-на-Дону», что в прошлом году огурцы стоили до 250 рублей. Сейчас они стали еще дороже.
«Причиной стало то, что сократился импорт этого продукта. До этого огурцы в РФ завозили из стран дальнего зарубежья», — уточнил Юрий Корнюш.
Он добавил, что второй причиной является сезонность. Специалист уверен, что в течение месяца ситуация должна наладиться.