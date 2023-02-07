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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за снега и ветра на 8 февраля

7 февраля 2023, 07:34
Фото: Daniel Dionne/CC BY SA/flickr.com
Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за снега и ветра на 8 февраля
В Ростове-на-Дону с 7 по 8 февраля ожидаются осадки в виде снега, сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

На дорогах в это время станет скользко, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Из-за этого есть вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Непогода может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Местных жителей попросили подальше держаться от легких построек и не парковать машины рядом с деревьями и незакрепленными конструкциями.

«Водителям нужно соблюдать скоростной режим и не мешать работе общественного транспорта. В экстренных ситуациях стоит звонить по номеру 112», — сказано в сообщении.

Ранее климатолог Иошпа заявил, что пыльные бури начнут чаще накрывать Ростовскую область.

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