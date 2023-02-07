Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
На дорогах в это время станет скользко, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Из-за этого есть вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Непогода может привести к падению деревьев и обрыву проводов. Местных жителей попросили подальше держаться от легких построек и не парковать машины рядом с деревьями и незакрепленными конструкциями.
«Водителям нужно соблюдать скоростной режим и не мешать работе общественного транспорта. В экстренных ситуациях стоит звонить по номеру 112», — сказано в сообщении.
Ранее климатолог Иошпа заявил, что пыльные бури начнут чаще накрывать Ростовскую область.