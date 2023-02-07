Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
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Updated Сегодня, 15:59
На последнем планерном заседании администрации Ростова стало известно, что город рассмотрит возможность выделения квартир под заселение жителей Мариуполя, готовых приступить к работе в должности водителя общественного транспорта.
Дело в том, что в настоящий момент в городе есть резерв из 228 муниципальных квартир, доступных для заселения представителей общественно значимых профессий, например, медиков, сотрудников полиции, учителей. Для Ростова категория претендентов на жилье может пополниться водителями общественного транспорта, дефицит которых в Ростове достиг отметки 50%.
Глава Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня заявил, что многие жители Мариуполя заинтересованы в заселении в служебное жилье, а потому городу следует предоставить квартиры тем людям, кто готов восполнить недостаток водительского состава в АТП города.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко согласился с его аргументами и поручил изучить вопрос в ближайшие дни и разработать необходимые поправки, позволяющие реализовать инициативу.
Во вторник, 7 февраля, СМИ сообщили, что в Европарламенте продемонстрировали флаг выдуманного государства «Ногайская республика», в состав которой по неизвестным причинам включили значительную часть юго-запада России — Ростовскую, Волгоградскую и Саратовскую область, а также Кубань и Ставрополье.
Между тем, в средствах массовой информации отмечается, что идея создания квазигосударства и его флага принадлежит тем, кто выступает против Российской Федерации как государства. Некоторые даже предположили, что идея создания этой республики является провокацией со стороны Украины. Официальные органы власти произошедшее никак не комментировали.
В Ростове на площадке по продаже недвижимости появилось объявление о том, что в городе решили продать старинный особняк и ОКН, известный по названию дом Врангеля.
Реставрация здания закончилась только в 2021 году, и сейчас обновленное здание на улице Ульяновской площадью 360 квадратных метров продают за 35 миллионов рублей.
Здание расположено в исторических кварталах Ростова к северу от набережной, имеет пятиметровые потолки и подвал площадью 80 квадратных метров.