Между тем, в средствах массовой информации отмечается, что идея создания квазигосударства и его флага принадлежит тем, кто выступает против Российской Федерации как государства. Некоторые даже предположили, что идея создания этой республики является провокацией со стороны Украины. Официальные органы власти произошедшее никак не комментировали.