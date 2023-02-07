Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В ночь на 6 февраля на Северном в Ростове прозвучал громкий звук хлопка. Позже на камерах видеонаблюдения местные жители увидели, что шуму предшествовала яркая вспышка в небе. На кадрах видно, что после грохота в небе загорелся белый свет.
В соцсетях ростовчане выдвинули свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что шум появился из-за срабатывания системы ПВО. Однако большинство сошлось во мнении, что вспышки в небе являются салютом. «Встречу выпускников кто-то отмечал», «Салют, это был салют, если бы хотели что-то взорвать, уже бы это сделали», — пишут комментаторы.
Официальных комментариев от властей пока не поступало. Информация уточняется.
Различные хлопки и звуки взрывов ростовчане слышат с разной периодичностью уже несколько месяцев. Крайний из них произошел в конце января. Тогда власти объяснили, что шум произвел военный самолет, производивший удар по цели в зоне СВО. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.