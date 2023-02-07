В соцсетях ростовчане выдвинули свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что шум появился из-за срабатывания системы ПВО. Однако большинство сошлось во мнении, что вспышки в небе являются салютом. «Встречу выпускников кто-то отмечал», «Салют, это был салют, если бы хотели что-то взорвать, уже бы это сделали», — пишут комментаторы.