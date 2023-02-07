Лимит льготного инвесткредитования для МСП-компаний составит 100 млрд рублей

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в 2023 году уделено особое внимание стимулированию инвестиционной активности, созданию и модернизации производств. Это необходимо для обеспечения импортозамещения и повышения занятости. В сравнении с кредитами на пополнение оборотных средств, когда ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересны бизнесу лишь при более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это становится возможным при совмещении программы 1764 и ПСК, оператором которой выступает корпорация. В текущем году на базе центра будет предлагаться помощь под ключ для упаковки инвестпроектов МСП от 50 млн рублей. Сопровождение планируется осуществлять до момента получения кредита.