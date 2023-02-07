Лимит льготного инвесткредитования для МСП-компаний составит 100 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:57
Льготные ставки обеспечиваются с помощью объединения двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
Для оказания поддержки предпринимателям в структурировании инвестпроектов и налаживании коммуникаций с банками при получении кредита работает центр поддержки инвестиционного кредитования, созданный Корпорацией МСП.
Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в 2023 году уделено особое внимание стимулированию инвестиционной активности, созданию и модернизации производств. Это необходимо для обеспечения импортозамещения и повышения занятости. В сравнении с кредитами на пополнение оборотных средств, когда ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересны бизнесу лишь при более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это становится возможным при совмещении программы 1764 и ПСК, оператором которой выступает корпорация. В текущем году на базе центра будет предлагаться помощь под ключ для упаковки инвестпроектов МСП от 50 млн рублей. Сопровождение планируется осуществлять до момента получения кредита.
Программа льготного кредитования начала работать в августе 2022 года. За этот период свыше 450 инвестпроектов МСП получили кредиты на сумму более 38 млрд рублей.
В рамках ПСК также определен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, включая региональные и имеющие базовую лицензию. В ПСК сохранится возможность финансирования бизнеса, деятельность которого связана с подакцизными видами или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.