rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Лимит льготного инвесткредитования для МСП-компаний составит 100 млрд рублей

7 февраля 2023, 06:57
Фото: pxhere.com
Кредиты на инвестиционные цели предоставят среднему и малому бизнесу под 2,5% и 4% годовых соответственно до конца этого года. При этом до 100 млрд рублей будет увеличен лимит льготного инвесткредитования.

Льготные ставки обеспечиваются с помощью объединения двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.

Для оказания поддержки предпринимателям в структурировании инвестпроектов и налаживании коммуникаций с банками при получении кредита работает центр поддержки инвестиционного кредитования, созданный Корпорацией МСП.

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в 2023 году уделено особое внимание стимулированию инвестиционной активности, созданию и модернизации производств. Это необходимо для обеспечения импортозамещения и повышения занятости. В сравнении с кредитами на пополнение оборотных средств, когда ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересны бизнесу лишь при более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это становится возможным при совмещении программы 1764 и ПСК, оператором которой выступает корпорация. В текущем году на базе центра будет предлагаться помощь под ключ для упаковки инвестпроектов МСП от 50 млн рублей. Сопровождение планируется осуществлять до момента получения кредита.

Программа льготного кредитования начала работать в августе 2022 года. За этот период свыше 450 инвестпроектов МСП получили кредиты на сумму более 38 млрд рублей.

В рамках ПСК также определен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, включая региональные и имеющие базовую лицензию. В ПСК сохранится возможность финансирования бизнеса, деятельность которого связана с подакцизными видами или добычей полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.

Подпишитесь
В Ростове-на-Дону суд частично отменил приговор экс-начальнику новочеркасской ГИБДД
Сегодня, 05:45
Отреставрированный дом Врангеля в Ростове продадут как коммерческую недвижимость
Сегодня, 06:27
В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России
Сегодня, 06:40
Врач пояснил, чем опасно превышение аммиака и диоксида серы в воздухе Ростова
Сегодня, 03:27
В Минприроды Ростовской области разъяснили, откуда будут брать воду для Донбасса
Вчера, 20:47
В Ростове спецназ жестко задержал четырех мужчин в Левенцовке, уложив их лицом в снег
Вчера, 18:05