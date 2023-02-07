Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Награду вручили в музее, где открылась выставка в честь 80-летия с окончания Сталинградской битвы. Градоначальник передал бойцу медаль «За отвагу».
«Мне выпала честь вручить ее нашему земляку Вадиму Титкову. Горжусь нашими ребятами, которые недавно закончили школу, а сегодня достойно продолжают дело своих прадедов в борьбе с коричневой чумой», — прокомментировал сити-менеджер.
По информации 1Rnd, 24-летний боец спас 10 человек во время боевых действий. На спецоперацию он пошел добровольцем и теперь снова хочет вернуться.
Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.