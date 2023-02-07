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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Титкову

7 февраля 2023, 14:13
Фото: ТГ канал RаchshupkinVlаdimir
Медаль за спасение 10 человек вручили участнику СВО из Ростовской области Титкову
Жителю Азова Ростовской области Вадиму Титкову, который отличился во время спецоперации, вручили награду, сообщил в Telegram сити-менеджер Владимир Ращупкин.

Награду вручили в музее, где открылась выставка в честь 80-летия с окончания Сталинградской битвы. Градоначальник передал бойцу медаль «За отвагу».

«Мне выпала честь вручить ее нашему земляку Вадиму Титкову. Горжусь нашими ребятами, которые недавно закончили школу, а сегодня достойно продолжают дело своих прадедов в борьбе с коричневой чумой», — прокомментировал сити-менеджер.

По информации 1Rnd, 24-летний боец спас 10 человек во время боевых действий. На спецоперацию он пошел добровольцем и теперь снова хочет вернуться.

Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#СВО#Илья Протвинов
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