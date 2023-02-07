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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Многоэтажки в Ростове-на-Дону остались без тепла в мороз -5 градусов днем 7 февраля

7 февраля 2023, 11:57
Фото: Kelisi/C BY SA/wiki
Многоэтажки в Ростове-на-Дону остались без тепла в мороз днем 7 февраля
В Ростове-на-Дону несколько домов остались без теплоснабжения из-за аварийной ситуации, сообщают Ростовские тепловые сети.

В районе торгового комплекса на улице Добровольского затопило тепловую камеру. Из-за необходимости проведения ремонтных работ во вторник, 7 февраля, пришлось вести ограничения.

Без тепла остались дома на улицах Комарова и Добровольского. К работам привлекли две ремонтные бригады, им потребовались шесть единиц техники. 

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Добавим, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус пять градусов. 

Ранее в центре Ростова восстановили отопление после крупного прорыва на теплотрассе. Тогда без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов в городе.

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