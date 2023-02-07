Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В районе торгового комплекса на улице Добровольского затопило тепловую камеру. Из-за необходимости проведения ремонтных работ во вторник, 7 февраля, пришлось вести ограничения.
Без тепла остались дома на улицах Комарова и Добровольского. К работам привлекли две ремонтные бригады, им потребовались шесть единиц техники.
Добавим, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус пять градусов.
Ранее в центре Ростова восстановили отопление после крупного прорыва на теплотрассе. Тогда без тепла и горячей воды остались 37 жилых домов в городе.