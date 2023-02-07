Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Длина пролетов превышает 1,9 километра. Для движения новый мост должны открыть в июне.
«Таким образом, можно будет объехать Ростов менее чем за 20 минут. При этом не будет пробок и светофоров», — сообщает Donnews со ссылкой на Росавтодор.
Отмечается, что строительство ведется с опережением графика на полтора года. Общую стоимость обхода оценили в 95 миллиардов рублей, проезд по участку сделают платным.
Мост входит в новый 35-километровый скоростной участок М4 «Дон» — обход Аксая.
Ранее власти в Ростове-на-Дону сообщили о ходе решения проблем с дорогами.