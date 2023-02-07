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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Мост через реку Дон в Аксайском районе откроют в июне 2023 года

7 февраля 2023, 11:07
Фото: ТГ канал "Росавтодор"
Мост через реку Дон в Аксайском районе откроют в июне 2023 года
В Ростовской области поставили все пролеты на мосту, строительство которого ведется через реку Дон в Аксайском районе.

Длина пролетов превышает 1,9 километра. Для движения новый мост должны открыть в июне.

«Таким образом, можно будет объехать Ростов менее чем за 20 минут. При этом не будет пробок и светофоров», — сообщает Donnews со ссылкой на Росавтодор.

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Отмечается, что строительство ведется с опережением графика на полтора года. Общую стоимость обхода оценили в 95 миллиардов рублей, проезд по участку сделают платным. 

Мост входит в новый 35-километровый скоростной участок М4 «Дон» — обход Аксая. 

Ранее власти в Ростове-на-Дону сообщили о ходе решения проблем с дорогами. 

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