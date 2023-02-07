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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

На зарплату ниже МРОТ жили медики из Ростовской области в течение 2,5 лет

7 февраля 2023, 13:51
Фото: cgb-kamensk.donland.ru
Медики Ростовской области получали зарплату ниже МРОТ в течение 2,5 лет

Зарплату ниже МРОТ получали медики в Ростовской области в течение 2,5 лет

В Ростовской области восстановили в правах более 80 медработников, которые выплачивали зарплату с нарушениями и снизили стимулирующие выплаты, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

По результатам проверки, которую провели по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в Ростовской области восстановили в правах 83 медработника, чьи права на надлежащую оплату труда были ущемлены.

Причиной проверки стало обращение одной из медсестер горбольницы Каменска-Шахтинского, которая сообщила о низкой оплате труда.

В ходе проверки удалось установить, что заявительнице и ее 13 коллегам в течение периода с 2020 года по август 2022 года выплачивали зарплату, чей размер был меньше МРОТ. Кроме того, руководство необоснованно снизило стимулирующие выплаты медикам.

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В итоге аналогичные нарушения выявили в работе других медучреждений. А потому органы прокуратуры внесли руководителям медучреждений 40 актов реагирования, благодаря чему удалось восстановить в правах 83 медработника и выплатить им более 500 тысяч рублей. Также привлекли в ответственности 38 должностных лиц.

Ранее в ДНР массово стали задерживать зарплаты бюджетникам.

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