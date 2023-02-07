Медики Ростовской области получали зарплату ниже МРОТ в течение 2,5 лет

В ходе проверки удалось установить, что заявительнице и ее 13 коллегам в течение периода с 2020 года по август 2022 года выплачивали зарплату, чей размер был меньше МРОТ. Кроме того, руководство необоснованно снизило стимулирующие выплаты медикам.