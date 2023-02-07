Медики Ростовской области получали зарплату ниже МРОТ в течение 2,5 лет

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По результатам проверки, которую провели по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, в Ростовской области восстановили в правах 83 медработника, чьи права на надлежащую оплату труда были ущемлены.
Причиной проверки стало обращение одной из медсестер горбольницы Каменска-Шахтинского, которая сообщила о низкой оплате труда.
В ходе проверки удалось установить, что заявительнице и ее 13 коллегам в течение периода с 2020 года по август 2022 года выплачивали зарплату, чей размер был меньше МРОТ. Кроме того, руководство необоснованно снизило стимулирующие выплаты медикам.
В итоге аналогичные нарушения выявили в работе других медучреждений. А потому органы прокуратуры внесли руководителям медучреждений 40 актов реагирования, благодаря чему удалось восстановить в правах 83 медработника и выплатить им более 500 тысяч рублей. Также привлекли в ответственности 38 должностных лиц.
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