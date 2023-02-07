Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Напомним, что сегодня в соцсетях появилась информация о том, что городские власти Ростова возможно выселяют Ростовское региональное отделение ВООПИик из комнаты в здании на Большой Садовой. Сообщение содержало информацию о том, что в комнате уже отключено отопление и срезаны батареи.
Подписчики полагали, что к такому итогу могла привезти деятельность Председателя ростовского отделения Александра Кожина. Он открыто освещал проблемы бережного сохранения объектов культурного наследия в Ростове.
«Утром мне позвонили из ДИЗО и заявили, что придут с полицией и взломают дверь, если я не открою. Суть претензии я не понял. Во-первых, я всегда открываю дверь. А во-вторых, у них есть ключ от моего помещения. Другой вопрос, что они просто не могут его найти», — рассказывает Александр Кожин.
Собеседник добавляет, что приходила и глава Пролетарского района.
«Мы пообщались, и я понял, в чем проблема. Дело в том, что это помещение у меня было давно. И не было свежего договора. Из-за этого меня оштрафовали на 22 тысячи рублей — это минимальная сумма штрафа. Я не против заплатить. Но, будем справедливы. Если я подал документы и они где-то затерялись — это не только моя вина. А тут выяснилось, что вроде бы из ДИЗО мне дали ответ — отказ по моему вопросу. Но я до сих пор его так и не увидел. А если увижу, то, конечно же, обжалую в суде», — разъясняет Александр Кожин.
Спикер подчеркивает, что сегодня обратился в МФЦ, и сделал то, что от него требовалось. Теперь остается ждать.
Что касается отключенных коммуникаций в комнате, выяснилось, что свет отключили и батареи срезали еще года три-четыре назад при проведении ремонта.
«В это помещение я ходил где-то раз в год, на время проверки. Здесь же хранятся книги, картины, артефакты — куда еще я могу их деть?» — делится мыслями собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей исторического центра Ростова могут выселить ради реконструкции зданий.