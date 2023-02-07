«Мы пообщались, и я понял, в чем проблема. Дело в том, что это помещение у меня было давно. И не было свежего договора. Из-за этого меня оштрафовали на 22 тысячи рублей — это минимальная сумма штрафа. Я не против заплатить. Но, будем справедливы. Если я подал документы и они где-то затерялись — это не только моя вина. А тут выяснилось, что вроде бы из ДИЗО мне дали ответ — отказ по моему вопросу. Но я до сих пор его так и не увидел. А если увижу, то, конечно же, обжалую в суде», — разъясняет Александр Кожин.