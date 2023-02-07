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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Прикрыть рты призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области

7 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI
Почти 18 тыс жителей Ростовской области заболели ОРВИ и гриппом с 30 января

Почти 18 тыс жителей Ростовской области заболели ОРВИ и гриппом с 30 января

В Ростовской области за неделю зарегистрировали 17,9 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составляет 42 случая на 10 тысяч населения. Это на 7,7% ниже эпидпорога.

Вместе с этим среди пациентов выявляли случаи гриппа. Эти результаты были получены с 30 января.

Ростовчанка получила 600 тысяч рублей за смерть трехлетней дочери из-за гриппа
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Местных жителей призвали не забывать о витаминах и респираторном этикете. При кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот.

Кроме того, стоит использовать индивидуальные средства защиты. В рамках профилактики стоит чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее ростовчанка получила 600 тысяч рублей за смерть трехлетней дочери из-за гриппа.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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