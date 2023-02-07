Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Показатель заболеваемости составляет 42 случая на 10 тысяч населения. Это на 7,7% ниже эпидпорога.
Вместе с этим среди пациентов выявляли случаи гриппа. Эти результаты были получены с 30 января.
Местных жителей призвали не забывать о витаминах и респираторном этикете. При кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот.
Кроме того, стоит использовать индивидуальные средства защиты. В рамках профилактики стоит чаще бывать на свежем воздухе.
Ранее ростовчанка получила 600 тысяч рублей за смерть трехлетней дочери из-за гриппа.