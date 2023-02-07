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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Проект ТЦ на месте винно-водочного завода в Ростове-на-Дону одобрила экспертиза

7 февраля 2023, 15:19
Фото: Яндекс.Карты
Проект ТЦ на месте винно-водочного завода в Ростове-на-Дону одобрила экспертиза
Положительное заключение госэкспертизы получил проект строительства торгового центра в Ростове-на-Дону, говорится в документах Единого госреестра заключений.

Положительное заключение выдали во вторник, 7 февраля. Речь идет о строительстве торгового комплекса с подземной автостоянкой.

Работы должны пройти на проспекте Буденновский. Ранее на этой территории находился винно-водочный завод.

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Застройщиком выступает компания «Винзаводъ». Согласно данным системы СПАРК, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Говорится, что убытки в 2021 году составили 3,9 миллиона рублей. Зарегистрирована она была в этом же году.

Ранее в Ростове прошел экспертизу проект строительства гостиницы на Донской улице.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Строительство#ТЦ
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