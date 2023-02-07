Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Положительное заключение выдали во вторник, 7 февраля. Речь идет о строительстве торгового комплекса с подземной автостоянкой.
Работы должны пройти на проспекте Буденновский. Ранее на этой территории находился винно-водочный завод.
Застройщиком выступает компания «Винзаводъ». Согласно данным системы СПАРК, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Говорится, что убытки в 2021 году составили 3,9 миллиона рублей. Зарегистрирована она была в этом же году.
Ранее в Ростове прошел экспертизу проект строительства гостиницы на Донской улице.