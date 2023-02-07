Застройщиком выступает компания «Винзаводъ». Согласно данным системы СПАРК, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Говорится, что убытки в 2021 году составили 3,9 миллиона рублей. Зарегистрирована она была в этом же году.