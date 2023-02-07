Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Напомним, что аналитики сообщают о самом серьезном приросте цен на недвижимость в новостройках Ростова. По их подсчетам, этот взлет стоимости на жилье стал самым большим с весны 2022 года.
Однако директор ростовского агентства недвижимости отмечает, что на практике, резкого повышения цен не наблюдается.
«Это же как „средняя температура по больнице“. Если один крупный застройщик поднял цену, то и средняя цена тоже вырастит. Есть стройки, которые подходят концу — в них квартиры всегда стоят дороже. Но рынок пока обычный и планомерный, без скачков и резких подорожаний. Цена на жилье колеблется в пределах сезонной стоимости», — делится мнением Андрей Фоменко.
Говоря о прогнозах, спикер полагает, что себестоимость квартир все-таки будет расти. Но с увеличением процентных ставок по ипотеке, бешеный рост он не ожидает.
«Я не исключаю сезонный или инфляционный рост цен, но это логично, — отмечает собеседник. — Банки подняли коэффициент покрытия за срок кредита, и немного поднялась процентная ставка по эскроу. Раз эти показатели растут, значит, растет и цена — застройщикам надо повышать рентабельность проекта. Но все это вызвано низкой реализацией квартир».
Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году стоимость жилья в новостройках Ростова подскочила на 32%.