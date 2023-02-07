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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры

7 февраля 2023, 07:53
Фото: Unsplash
Риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры
Ситуация с ценами на недвижимость в Ростове вполне обычная. Резкого роста цен или всплеска не наблюдается, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

Напомним, что аналитики сообщают о самом серьезном приросте цен на недвижимость в новостройках Ростова. По их подсчетам, этот взлет стоимости на жилье стал самым большим с весны 2022 года.

В Ростове зафиксировали самый резкий прирост цен на жилье в новостройках в 2023 году
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Однако директор ростовского агентства недвижимости отмечает, что на практике, резкого повышения цен не наблюдается.

«Это же как „средняя температура по больнице“. Если один крупный застройщик поднял цену, то и средняя цена тоже вырастит. Есть стройки, которые подходят концу — в них квартиры всегда стоят дороже. Но рынок пока обычный и планомерный, без скачков и резких подорожаний. Цена на жилье колеблется в пределах сезонной стоимости», — делится мнением Андрей Фоменко.

Говоря о прогнозах, спикер полагает, что себестоимость квартир все-таки будет расти. Но с увеличением процентных ставок по ипотеке, бешеный рост он не ожидает.

«Я не исключаю сезонный или инфляционный рост цен, но это логично, — отмечает собеседник. — Банки подняли коэффициент покрытия за срок кредита, и немного поднялась процентная ставка по эскроу. Раз эти показатели растут, значит, растет и цена — застройщикам надо повышать рентабельность проекта. Но все это вызвано низкой реализацией квартир».

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2022 году стоимость жилья в новостройках Ростова подскочила на 32%.

Стоимость квартир в новостройках в Ростове за 2022 год подскочила на 32%
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