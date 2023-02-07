«Это же как „средняя температура по больнице“. Если один крупный застройщик поднял цену, то и средняя цена тоже вырастит. Есть стройки, которые подходят концу — в них квартиры всегда стоят дороже. Но рынок пока обычный и планомерный, без скачков и резких подорожаний. Цена на жилье колеблется в пределах сезонной стоимости», — делится мнением Андрей Фоменко.