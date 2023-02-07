Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Россельхознадзор проверил информацию о массовой гибели животных в Ростовской области. Напомним, ранее сообщалось об обнаружении десятков мертвых зайцев и фазанов сразу в нескольких муниципалитетах.
Ведомство поделилось с 161.рy, что ни один случай отравления животных не подтвердился. Инспекторы усомнились в том, был ли массовый мор зайцев на самом деле. В соседнем Ставропольском крае случаи гибели животных действительно подтверждались. Возможно, что фото, публиковавшиеся в соцсетях, сделаны в другом субъекте.
Также в Россельхознадзоре заверили, что проверили зерно в полях, которым якобы отравились зайцы. «Причем зерно, которое мы там видели, — оно красное, воняет. Такое заяц не стал бы есть», — заключили специалисты.
Напомним, ранее именно разбросанные от грызунов ядовитые семена винили в массовой гибели животных в Ростовской области.