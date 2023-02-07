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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Россельхознадзор не нашел ни одного мертвого зайца в Ростовской области

7 февраля 2023, 10:02
Фото: Denali National Park and Preserve/cc by sa/wiki
Россельхознадзор не нашел ни одного мертвого зайца в Ростовской области
Россельхознадзор Ростовской области проверил более 20 обращений по поводу массовой гибели зайцев, о результатах расследования ведомство рассказало журналистам.

Россельхознадзор проверил информацию о массовой гибели животных в Ростовской области. Напомним, ранее сообщалось об обнаружении десятков мертвых зайцев и фазанов сразу в нескольких муниципалитетах.

Ведомство поделилось с 161.рy, что ни один случай отравления животных не подтвердился. Инспекторы усомнились в том, был ли массовый мор зайцев на самом деле. В соседнем Ставропольском крае случаи гибели животных действительно подтверждались. Возможно, что фото, публиковавшиеся в соцсетях, сделаны в другом субъекте.

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Также в Россельхознадзоре заверили, что проверили зерно в полях, которым якобы отравились зайцы. «Причем зерно, которое мы там видели, — оно красное, воняет. Такое заяц не стал бы есть», — заключили специалисты.

Напомним, ранее именно разбросанные от грызунов ядовитые семена винили в массовой гибели животных в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область
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