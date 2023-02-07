Ведомство поделилось с 161.рy, что ни один случай отравления животных не подтвердился. Инспекторы усомнились в том, был ли массовый мор зайцев на самом деле. В соседнем Ставропольском крае случаи гибели животных действительно подтверждались. Возможно, что фото, публиковавшиеся в соцсетях, сделаны в другом субъекте.