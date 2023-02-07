Ростовчанку будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование дела в отношении 18-летней горожанки, которая была несовершеннолетней на момент совершения преступления и подозревалась в двух эпизодах покушения на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.
Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая, находящаяся в Ростове, дважды получила через мессенджер от неизвестного в настоящий момент лица фото и GPS-координаты тайника с крупной партией наркотиков.
Эти вещества общей массой 62,5 грамма девушка должна была сбыть клиентам, однако была задержана полицейскими. Сейчас подозреваемую заключили под стражу, а материалы ее дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Ростове задержали странную женщину с партией героина.