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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Ростовчанку будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков

7 февраля 2023, 15:15
Фото: pxhere.com
В Ростове собираются судить 18-летнюю девушку, которая пыталась зарабатывать сбытом наркотиков, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ по Ростовской области завершил расследование дела в отношении 18-летней горожанки, которая была несовершеннолетней на момент совершения преступления и подозревалась в двух эпизодах покушения на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

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Следователи представили версию, согласно которой подозреваемая, находящаяся в Ростове, дважды получила через мессенджер от неизвестного в настоящий момент лица фото и GPS-координаты тайника с крупной партией наркотиков.

Эти вещества общей массой 62,5 грамма девушка должна была сбыть клиентам, однако была задержана полицейскими. Сейчас подозреваемую заключили под стражу, а материалы ее дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ростове задержали странную женщину с партией героина.

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