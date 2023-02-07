Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Он рассказал, что добровольцы воюют вместе с вооруженными силами РФ на фронтах СВО. По его словам, они защищают родную землю от нацистского киевского режима.
Депутат заявил о появившейся инициативе создать Высший Совет Союза добровольцев Донбасса.
«Они могут составлять отдельную силу в общественной и политической жизни РФ», — уверен Бородай. Он уточнил, что боевые действия, в которых участвуют добровольцы, должны завершиться крахом режима Зеленского.
Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.