rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Ростовский депутат Бородай заявил, что РФ выставила новые силы против Зеленского

7 февраля 2023, 07:02
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил, что РФ выставила новые силы против Зеленского
Добровольцы Донбасса становятся новым мощным противником ВСУ, сообщил в Telegram депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Он рассказал, что добровольцы воюют вместе с вооруженными силами РФ на фронтах СВО. По его словам, они защищают родную землю от нацистского киевского режима.

Депутат заявил о появившейся инициативе создать Высший Совет Союза добровольцев Донбасса.

В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник ЧВК «Вагнер» из Ростовской области
Узнать подробнее

«Они могут составлять отдельную силу в общественной и политической жизни РФ», — уверен Бородай. Он уточнил, что боевые действия, в которых участвуют добровольцы, должны завершиться крахом режима Зеленского.

Ранее стало известно, что женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО. 

Читайте также:
В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник ЧВК «Вагнер» из Ростовской областиВ ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав СкоморохаРостовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#СВО#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону суд частично отменил приговор экс-начальнику новочеркасской ГИБДД
Сегодня, 05:45
Отреставрированный дом Врангеля в Ростове продадут как коммерческую недвижимость
Сегодня, 06:27
В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России
Сегодня, 06:40
Врач пояснил, чем опасно превышение аммиака и диоксида серы в воздухе Ростова
Сегодня, 03:27
В Минприроды Ростовской области разъяснили, откуда будут брать воду для Донбасса
Вчера, 20:47
В Ростове спецназ жестко задержал четырех мужчин в Левенцовке, уложив их лицом в снег
Вчера, 18:05