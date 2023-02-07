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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Ростовский политолог Абросимов назвал все условия для второй волны мобилизации в РФ

7 февраля 2023, 10:31
Фото: Министерство обороны РФ
Ростовский политолог Абросимов назвал все условия для второй волны мобилизации в РФ
В России есть полная численность войск, однако людям нужна ротация, сообщил корреспонденту Rostovgazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Призыв в рамках частичной мобилизации завершился, но разговоры на эту тему не прекращаются. Жителей Ростовской области интересует, будет ли вторая волна.

Теперь политолог объяснил, что военнослужащие не могут быть постоянно в окопах и им необходим отдых. В том числе они должны побывать дома.

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«И если мы поддерживаем численность войск, то также необходим и резерв», — отмечает эксперт

Он добавил, что набранные 300 тысяч человек должны обеспечить резерв. По его словам, пока нет понимания удастся ли оперировать теми силами, которые есть.

Ранее стало известно, что женщины в донском регионе массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.

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