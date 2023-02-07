Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Призыв в рамках частичной мобилизации завершился, но разговоры на эту тему не прекращаются. Жителей Ростовской области интересует, будет ли вторая волна.
Теперь политолог объяснил, что военнослужащие не могут быть постоянно в окопах и им необходим отдых. В том числе они должны побывать дома.
«И если мы поддерживаем численность войск, то также необходим и резерв», — отмечает эксперт
Он добавил, что набранные 300 тысяч человек должны обеспечить резерв. По его словам, пока нет понимания удастся ли оперировать теми силами, которые есть.
Ранее стало известно, что женщины в донском регионе массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО.