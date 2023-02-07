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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Сектор сельского хозяйства в РФ на 5% увеличил выпуск продукции

7 февраля 2023, 11:37
Фото: pxhere.com
Торгово-промышленная палата России в рамках международной выставки “Продэкспо”, которая открылась в Москве, заключила соглашение о партнерстве с Владимирской областью.

Пилотный проект даст возможность местным предпринимателям представлять свою продукцию на региональных и международных выставках на льготных условиях.

Издание сообщает, что в 2023 году под выставку были отведены все павильоны “Экспоцентра” в Москве, которые поделили на специальные салоны: от мяса и молока до напитков и сладостей. Региональными ТПП были организованы коллективные экспозиции, на которых объединили сразу несколько компаний из одного региона.

По словам главы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, выставки предоставляют возможность брендам себя прорекламировать. Уже сейчас на мероприятии представлено много новых отечественных компаний, которые появились за последнее время.

“Это связано и с уходом зарубежных партнеров, и с развитием российского рынка продовольствия”, - отметил Катырин.

Он добавил, что такие мероприятия помогают потребителям узнать о новых возможностях, появившихся на отечественном рынке. К примеру, знакомиться с новыми производителями продукции, брендами. Для самих предпринимателей выставки дают возможность находить новых партнеров. Катырин подчеркнул, что за десять месяцев прошлого года объем производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации вырос на пять процентов и превысил семь триллионов рублей.

Катырин отметил, что в рамках выставки планируется проведение нескольких десятков деловых мероприятий. В деловую программу вошли пленарные заседания, тематические сессии и круглые столы. Среди основных тем: развитие сбыта российской органической продукции, изменения на отечественном продовольственном рынке и упрощение доступа в торговые сети.

По словам главы АО “Экспоцентр” Алексея Вялкина, в 2023 году выставка выросла почти на десять процентов. Он отметил, что в мероприятии участвует свыше двух тысяч компаний, среди которых полторы тысячи - российские экспоненты, развивающие собственную линейку продукции.

Вялкин подчеркнул, что в этом году на выставке организовали работу специальных зон закупки сетей, на которых ретейлеры РФ смогут узнать о новых компаниях и определиться на будущий год, какие из них смогут завоевать новые ниши в ретейле.

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