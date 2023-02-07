Сектор сельского хозяйства в РФ на 5% увеличил выпуск продукции

Издание сообщает, что в 2023 году под выставку были отведены все павильоны “Экспоцентра” в Москве, которые поделили на специальные салоны: от мяса и молока до напитков и сладостей. Региональными ТПП были организованы коллективные экспозиции, на которых объединили сразу несколько компаний из одного региона.