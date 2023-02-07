Спасатели в Ростове «перекусили» наручники на нарушителе прямо на глазах у полиции

Posted Сегодня, 19:32
Published Сегодня, 19:32
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Известно, что вызов из отделения полиции на номер диспетчерской службы поступил ночью, около 01.00 мск. Звонивший сообщил, что с задержанного не смогли снять наручники. Ключ сломался в замке и застрял. Полиции потребовалась помощь спасателей.
«Браслеты» надежно зафиксировали руки задержанного мужчины за спиной. Используя специнструмент «круг» прибывшие на место спасатели быстро «перекусили» наручники и освободили ростовчанина.
Ранее неадекватный житель Новочеркасска устроил пьяную вечеринку, затопил шесть этажей многоэтажки, вылез в окно и подрался со спасателями.