Спасатели в Ростове «перекусили» наручники на нарушителе прямо на глазах у полиции

Известно, что вызов из отделения полиции на номер диспетчерской службы поступил ночью, около 01.00 мск. Звонивший сообщил, что с задержанного не смогли снять наручники. Ключ сломался в замке и застрял. Полиции потребовалась помощь спасателей.