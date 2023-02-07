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Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Спасатели в Ростове «перекусили» наручники на нарушителе прямо на глазах у полиции

7 февраля 2023, 19:32
Фото: Управление ГО и ЧС по Ростову-на-Дону
В Ростове-на-Дону ночью спасатели помогли полицейским снять наручники с задержанного

В Ростове-на-Дону ночью спасатели помогли полицейским снять наручники с задержанного

В Ростове-на-Дону в ночь на 7 февраля спасатели помогли освободить закованного в наручники задержанного полицейскими горожанина, сообщили в местном Управлении по делам ГО и ЧС

Известно, что вызов из отделения полиции на номер диспетчерской службы поступил ночью, около 01.00 мск. Звонивший сообщил, что с задержанного не смогли снять наручники. Ключ сломался в замке и застрял. Полиции потребовалась помощь спасателей.

«Браслеты» надежно зафиксировали руки задержанного мужчины за спиной. Используя специнструмент «круг» прибывшие на место спасатели быстро «перекусили» наручники и освободили ростовчанина.

 

 

 

 

 

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