rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Среди пострадавших в землетрясении в Турции оказались ростовчане

7 февраля 2023, 08:08
Фото: Oğulcan Bakiler/CC0/wikimedia.org
Среди пострадавших в землетрясении в Турции оказались ростовчане
Ростовчане пострадали в результате жуткого землетрясения в Турции, об этом они сообщили в соцсетях.

В понедельник, 6 февраля, стало известно о мощнейшем землетрясении в Турции. Оно достигло 7,8 балла. В результате землетрясения, по последним данным, только в Турции погибли 3381 человек, еще 20 436 пострадали. Среди последних оказалась и семья из Ростова-на-Дону.

В соцсетях они написали, что в момент толчков уже «попрощались с жизнями». Ростовчане жили на пятом этаже дома и не могли спуститься в низ, так как «ногах было не устоять, от того как трясло». Тогда они залезли под стол и ждали, пока толчки утихнут.

Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
Узнать подробнее

Из-за угрозы обрушения дома семейство предпочло перебраться жить в машину. «Не дай Бог кому-то пережить», — заключили они в соцсетях.

Ранее геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией.

Читайте также:
Геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за ТурциейРоссийские туристы не обращались за помощью из-за землетрясения в ТурцииЭксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за снега и ветра на 8 февраля
Сегодня, 07:34
Эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 руб за 1 кг в Ростовской области
Сегодня, 08:10
Риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры
Сегодня, 07:53
Громкий хлопок и вспышка напугали жителей Северного в Ростове ночью 6 февраля
Сегодня, 07:41
Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области растет загрязнение воздуха
Сегодня, 07:29
Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова
Сегодня, 09:32