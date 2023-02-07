Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В понедельник, 6 февраля, стало известно о мощнейшем землетрясении в Турции. Оно достигло 7,8 балла. В результате землетрясения, по последним данным, только в Турции погибли 3381 человек, еще 20 436 пострадали. Среди последних оказалась и семья из Ростова-на-Дону.
В соцсетях они написали, что в момент толчков уже «попрощались с жизнями». Ростовчане жили на пятом этаже дома и не могли спуститься в низ, так как «ногах было не устоять, от того как трясло». Тогда они залезли под стол и ждали, пока толчки утихнут.
Из-за угрозы обрушения дома семейство предпочло перебраться жить в машину. «Не дай Бог кому-то пережить», — заключили они в соцсетях.
Ранее геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией.