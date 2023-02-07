В соцсетях они написали, что в момент толчков уже «попрощались с жизнями». Ростовчане жили на пятом этаже дома и не могли спуститься в низ, так как «ногах было не устоять, от того как трясло». Тогда они залезли под стол и ждали, пока толчки утихнут.