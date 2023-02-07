Стартовала регистрация на участие в юбилейном Югорском лыжном марафоне

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По сообщению sovsport.ru, Югорский лыжный марафон организуют правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве банка «Открытие». Информационную поддержку марафону оказывает медиахолдинг 1MI.
В прошлом году в забегах приняли участие спортсмены из шестидесяти одного региона России - чуть меньше четырех тысяч человек. Первый день мероприятия в этом году пройдет седьмого апреля. Спортсмены совершат забег на пятьдесят километров классическим стилем. Возраст участников этой дистанции должен быть больше девятнадцати лет. Стоимость участия при уплате регистрационного сбора до двадцать восьмого февраля составит тысячу триста рублей, а после этой даты - две с половиной тысячи рублей.
Восьмого апреля пройдет второй день марафона, в рамках которого участники смогут совершить забеги на дистанции пятьдесят, двадцать пять и пять километров свободным стилем. Минимальный возраст для участия в забеге на двадцать пять километров составляет пятнадцать лет, на пять километров - десять лет. Стоимость участия для забега на двадцать пять километров составляет полторы тысячи рублей (при уплате до двадцать восьмого февраля - семьсот рублей), на дистанции пять километров - тысячу рублей (при ранней уплате регистрационного сбора - четыреста рублей).
Для некоторых категорий граждан участие может быть бесплатным. Это дети до двенадцати лет, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, сурдлимпийцы и паралимпийцы. Для пенсионеров предусмотрена скидка в размере пятидесяти процентов на момент регистрации.
При условии регистрации до двадцатого февраля участники могут заказать изготовление индивидуального нагрудного номера с именем и фамилией. Это будет стоить тысячу рублей.