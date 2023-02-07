Стартовала регистрация на участие в юбилейном Югорском лыжном марафоне

Восьмого апреля пройдет второй день марафона, в рамках которого участники смогут совершить забеги на дистанции пятьдесят, двадцать пять и пять километров свободным стилем. Минимальный возраст для участия в забеге на двадцать пять километров составляет пятнадцать лет, на пять километров - десять лет. Стоимость участия для забега на двадцать пять километров составляет полторы тысячи рублей (при уплате до двадцать восьмого февраля - семьсот рублей), на дистанции пять километров - тысячу рублей (при ранней уплате регистрационного сбора - четыреста рублей).