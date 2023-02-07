Полицейские в Ростове задержали «черного парковщика» на рынке Темерник. Мужчина незаконно требовал оплату за парковку у торговой площадки. В качестве главного аргумента он использовал угрозу, что с машиной в отсутствие хозяина может что-то произойти. За 100 рублей злоумышленник гарантировал охрану и безопасность транспортного средства.