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Требовал 100 рублей: члена «парковочной мафии» задержали на рынке Темерник в Ростове

7 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Член «парковочной мафии» был задержан на рынке Темерник в Ростове

В Ростове полиция вновь поймала незаконного парковщика рядом с рынком Темерник

В Ростове на рынке Темерник задержали местного жителя, незаконно взимавшего плату за парковку, рассказали в МВД России по региону.

Полицейские в Ростове задержали «черного парковщика» на рынке Темерник. Мужчина незаконно требовал оплату за парковку у торговой площадки. В качестве главного аргумента он использовал угрозу, что с машиной в отсутствие хозяина может что-то произойти. За 100 рублей злоумышленник гарантировал охрану и безопасность транспортного средства.

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Сейчас мужчина задержан. Ему грозит административное дело и штраф от 500 до двух тысяч рублей.

Ранее блогер Гаспар Авакян рассказал, как незаконно ограждают парковки в Ростове.

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