Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Полицейские в Ростове задержали «черного парковщика» на рынке Темерник. Мужчина незаконно требовал оплату за парковку у торговой площадки. В качестве главного аргумента он использовал угрозу, что с машиной в отсутствие хозяина может что-то произойти. За 100 рублей злоумышленник гарантировал охрану и безопасность транспортного средства.
Сейчас мужчина задержан. Ему грозит административное дело и штраф от 500 до двух тысяч рублей.
Ранее блогер Гаспар Авакян рассказал, как незаконно ограждают парковки в Ростове.