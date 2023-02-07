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Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Тысячи жителей Таганрога останутся без питьевой воды из-за сильного ветра

7 февраля 2023, 18:32
Фото: 1MI
Тысячи жителей Таганрога останутся без питьевой воды из-за сильного ветра

Жителей Таганрога с 7 февраля предупредили о возможных ограничениях при подаче воды

Жители Таганрога могут столкнуться с проблемами водоснабжения, сообщили в городском водоканале.
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Погода

По информации ресурсоснабжающей организации, в источниках отмечается снижение уровня воды из-за усиления восточного ветра.

При этом метеорологи предупредили о том, что неблагоприятные явления сохранятся до конца недели, а снижение скорости отгонного ветра в ближайшие дни не прогнозируется. Все это может повлечь за собой ограничение подачи питьевой воды в разводящие сети.

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Ранее в региональном МЧС проинформировали о том, что на территории Ростовской области снова ожидается понижение уровня воды в реке Дон до критически низких значений.

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