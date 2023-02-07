Тысячи жителей Таганрога останутся без питьевой воды из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
По информации ресурсоснабжающей организации, в источниках отмечается снижение уровня воды из-за усиления восточного ветра.
При этом метеорологи предупредили о том, что неблагоприятные явления сохранятся до конца недели, а снижение скорости отгонного ветра в ближайшие дни не прогнозируется. Все это может повлечь за собой ограничение подачи питьевой воды в разводящие сети.
Ранее в региональном МЧС проинформировали о том, что на территории Ростовской области снова ожидается понижение уровня воды в реке Дон до критически низких значений.