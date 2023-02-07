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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Ученые доказали: вечная любовь существует

Сегодня, 04:44
Взаимный интерес, вспыхнувший между мужчиной и женщиной при знакомстве, еще не обещает настоящего чувства. Но все же любовь навсегда возможна.

Как пишет Infox, американские ученые провели исследование, в ходе которого нашли доказательства существования вечной любви. В рамках исследования они изучали мозговую деятельность представителей сотен пар, живущих вместе от 20 и более лет, и обнаружили, что у некоторых из них при взгляде друг на друга возникает активность в тех же зонах мозга, где у молодых влюбленных, которые встретились недавно. Это, по мнению авторов исследования, подтверждает существование вечной романтической любви, которую пара может пронести через всю жизнь.

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