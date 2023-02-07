На следующий день в четверг, 9 февраля, неблагоприятные погодные условия сохранятся — на дорогах все еще будет гололед и заносы, но вот буран закончится, и его сменит умеренный снегопад. Ветер немного утихнет, и его скорость снизится до 14 метров в секунду, однако воздух станет еще холоднее. Так на севере региона ожидаются 23-градусные морозы, а по области в целом ночные заморозки до -18 градусов, следующие двое суток дневные температуры зафиксируются на отметках от -5 до -10 градусов.