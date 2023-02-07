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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

В ближайшие дни Ростовскую область накроют метели и 23-градусные морозы с 8 февраля

7 февраля 2023, 17:48
Фото: donland.ru
В Ростовской области ожидаются метель, гололед, ураганный ветер и морозы до -23 градусов, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.
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Погода

Согласно данным метеорологов, в ночь на среду, 8 февраля, регион накроет сильным снегопадом и метелью. Часть донских дорог покроются ледяной коркой и снежными заносами, а скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду. При этом в большинстве муниципалитетов температура воздуха составит от -4 до -13 градусов мороза ночью, а на севере региона воздух охладится до -18 градусов. Днем температура будет колебаться от -3 до -8 градусов.

Мороз в Ростовской области усилится до –15 °С и возможен снегопад
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На следующий день в четверг, 9 февраля, неблагоприятные погодные условия сохранятся — на дорогах все еще будет гололед и заносы, но вот буран закончится, и его сменит умеренный снегопад. Ветер немного утихнет, и его скорость снизится до 14 метров в секунду, однако воздух станет еще холоднее. Так на севере региона ожидаются 23-градусные морозы, а по области в целом ночные заморозки до -18 градусов, следующие двое суток дневные температуры зафиксируются на отметках от -5 до -10 градусов.

Ранее стало известно, какие дома в Ростове остались без отопления в февральские морозы.

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