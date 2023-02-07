В “Единой России” рассказали об адаптации социальной сферы новых регионов РФ

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты пересчитают в соответствии с российским законодательством. Если размер пенсии после перерасчета окажется меньше, чем до него, то предполагается установить региональную доплату.
Координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя думской фракции партии Андрей Исаев рассказал, что оформить пенсию лица, проживающие в новых регионах, равно как и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года.
В целях установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке. По словам Андрея Исаева, людям, которые не смогут подтвердить трудовой стаж документально, предложат сделать это при содействии межведомственных комиссий, которые без документов помогут решить проблему.
В порядке адаптации в российское законодательство переведут лиц, признанных инвалидами.
Исаев также рассказал, что пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Он также отметил, что в новых регионах для расчета будут использовать средний заработок за период с 30 сентября 2022 года. Принято решение, что качестве такой цифры будут использовать средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для ДНР и ЛНР это 40183 рубля, при выборе соседней Ростовской области в качестве ориентира. Для Херсона и Запорожья таким ориентиром, соответственно, станет Крым с зарплатой 37315 рублей, подчеркнул Исаев.
Право на льготы после утверждения и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предложено приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Как сообщает сайт ER.RU, к единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения: Госдумой в первом чтении принят законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.
Также стартовал процесс интеграции в сфере образования. Так, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.