В “Единой России” рассказали об адаптации социальной сферы новых регионов РФ

Исаев также рассказал, что пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Он также отметил, что в новых регионах для расчета будут использовать средний заработок за период с 30 сентября 2022 года. Принято решение, что качестве такой цифры будут использовать средние зарплаты в соседних регионах. Соответственно, для ДНР и ЛНР это 40183 рубля, при выборе соседней Ростовской области в качестве ориентира. Для Херсона и Запорожья таким ориентиром, соответственно, станет Крым с зарплатой 37315 рублей, подчеркнул Исаев.