Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:56
«Южный федеральный» пишет, что показали флаг «Ногайской республики». По информации издания, в состав квазигосударства включили Ростовскую область и другие южные регионы.
«Сюда же внесли Волгоградскую, Саратовскую области, а также часть Краснодарского и Ставропольского краев», — говорится в публикации.
Добавим, что это просто фантазии тех, кто выступает против России и присутствовал на той встрече. Есть вероятность, что это является провокацией со стороны Украины.
Официальной информации о флагах не было, она уточняется.
Ранее Украина применила химическое оружие недалеко от границы Ростовской области.