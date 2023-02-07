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Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Европарламенте показали флаг квазигосударства с Ростовской областью в составе

7 февраля 2023, 04:41
Фото: 1mi
В Европарламенте показали флаг несуществующего государства, в состав которого включили Ростовскую область, сообщают СМИ.

«Южный федеральный» пишет, что показали флаг «Ногайской республики». По информации издания, в состав квазигосударства включили Ростовскую область и другие южные регионы.

«Сюда же внесли Волгоградскую, Саратовскую области, а также часть Краснодарского и Ставропольского краев», — говорится в публикации.

Украина применила химическое оружие недалеко от границы Ростовской области
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Добавим, что это просто фантазии тех, кто выступает против России и присутствовал на той встрече. Есть вероятность, что это является провокацией со стороны Украины.

Официальной информации о флагах не было, она уточняется.

Ранее Украина применила химическое оружие недалеко от границы Ростовской области.

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