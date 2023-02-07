В Госдуме примут меры против уехавших россиян, дискредитирующих ВС РФ

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», рабочая группа обсудит инициативы по лишению госнаград, конфискации имущества и запрету роликов в Сети в отношении звезд. При этом для обсуждения будут приглашены представители профильных ведомств и деятели культуры.