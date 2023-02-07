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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Госдуме примут меры против уехавших россиян, дискредитирующих ВС РФ

Сегодня, 14:22
В Госдуме создадут рабочую группу, которая обсудит возможные меры относительно российских звезд и политиков, покинувших страну и открыто дискредитирующих действия ВС РФ. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», рабочая группа обсудит инициативы по лишению госнаград, конфискации имущества и запрету роликов в Сети в отношении звезд. При этом для обсуждения будут приглашены представители профильных ведомств и деятели культуры.

Ямпольская считает, что двух заседаний рабочей группы будет достаточно для определения соответствующих мер. Первое заседание состоится уже в середине февраля.

#Общество
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