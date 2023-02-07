В Ростовской области 7 февраля объявили штормовое предупреждение. Оно продлится в течение двух дней. Из-за сильного ветра вода в устье Дона на участке от Аксая до Азова опустится до критически низкого уровня. Помимо этого, в реке наблюдается процесс ледообразования.