Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
В Ростовской области 7 февраля объявили штормовое предупреждение. Оно продлится в течение двух дней. Из-за сильного ветра вода в устье Дона на участке от Аксая до Азова опустится до критически низкого уровня. Помимо этого, в реке наблюдается процесс ледообразования.
Температура воздуха в городе составляет -11 градусов. Небо облачное, вероятны небольшие осадки в виде снега.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил о штормовом ветре и снегопадах в Ростовской области. По его словам, непогода захватит все южные регионы.