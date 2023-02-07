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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области

7 февраля 2023, 09:34
Фото: 68.mchs.gov.ru
Из-за ветра вода в реке Дон в Ростовской области снова будет критически низкой
В Ростовской области снова ожидается понижение уровня воды в реке Дон до критически низких значений, сообщили в Росгидромете.
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Погода

В Ростовской области 7 февраля объявили штормовое предупреждение. Оно продлится в течение двух дней. Из-за сильного ветра вода в устье Дона на участке от Аксая до Азова опустится до критически низкого уровня. Помимо этого, в реке наблюдается процесс ледообразования.

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Температура воздуха в городе составляет -11 градусов. Небо облачное, вероятны небольшие осадки в виде снега.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд предупредил о штормовом ветре и снегопадах в Ростовской области. По его словам, непогода захватит все южные регионы.

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