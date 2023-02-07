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Posted Сегодня, 19:31

Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

«В отеле была паника»: ростовчане рассказали, как пережили землетрясение в Турции

7 февраля 2023, 19:31
Фото: IHH Humanitarian Relief Foundation/CC BY SA/flickr.com
Ростовчане рассказали , как пережили землетрясение в Турции

Семья из Ростова рассказала, как пережила землетрясение в Турции

Число жертв землетрясения в Турции превысило уже 3,7 тысячи человек, еще более 22 тысяч жителей пострадали. RostovGazeta поговорила с ростовчанами, оказавшимися поблизости от места катастрофы о том, как им удалось ее пережить

Алена и Павел Войнниковы прилетели в Турцию во время отпуска. День землетрясения, 6 февраля, был их предпоследним днем пребывания в стране.

«Мы живем в отеле в Мерсине. Он где-то в 300 километрах от эпицентра, но у нас тоже сильно трясло. Мы сразу поняли, что происходит, потому что в нашем номере разбились бокалы, которые стояли на столе, стала трястись вся мебель. На мужа чуть не упал большой горшок с цветком», — вспоминает Алена.

Павел добавляет, что сразу же после первых толчков, которые произошли около 4.20 утра, они взяли документы, деньги и вышли на улицу.

«В отеле была паника. Персонал не мог сориентировать людей, что им делать. Администратора вообще почему-то не было на месте. Мы вышли на парковку и попросили таксиста отвезти нас за город», — рассказывает ростовчанка.

Карта основных тектонических структур вокруг Анатолийской плиты на основе снимка НАСА World Wind.
Фото: Mikenorton/C BY SA/wiki
Среди пострадавших в землетрясении в Турции оказались ростовчане
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Павел объяснил, что они боялись, что здание отеля обрушится и хотели уехать подальше от каких-либо строений. По его словам, никто из персонала отеля даже не попытался объяснить постояльцам, как вести себя во время землетрясения.

«Многие в 4 утра вышли на улицу в чем были. Нам просто повезло, что на отдыхе у нас всегда с собой одна на двоих поясная сумка с документами и деньгами, которую мы взяли, бросив все остальное», - рассказывает Алена Войнникова.

Она уточнила, что накануне землетрясения в городе не давали предупреждения по громкоговорителям или по телевизору.

Супруги рассказывают, что впервые попали в область землетрясения. Они вспоминают, что первые несколько минут толчки были очень мощными, но постепенно ослабевали. Вечером 6 февраля они уже вернулись в отель, который не пострадал во время катастрофы.

Ранее RostovGazeta писала о том, что геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией

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