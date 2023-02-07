«В отеле была паника»: ростовчане рассказали, как пережили землетрясение в Турции

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Алена и Павел Войнниковы прилетели в Турцию во время отпуска. День землетрясения, 6 февраля, был их предпоследним днем пребывания в стране.
«Мы живем в отеле в Мерсине. Он где-то в 300 километрах от эпицентра, но у нас тоже сильно трясло. Мы сразу поняли, что происходит, потому что в нашем номере разбились бокалы, которые стояли на столе, стала трястись вся мебель. На мужа чуть не упал большой горшок с цветком», — вспоминает Алена.
Павел добавляет, что сразу же после первых толчков, которые произошли около 4.20 утра, они взяли документы, деньги и вышли на улицу.
«В отеле была паника. Персонал не мог сориентировать людей, что им делать. Администратора вообще почему-то не было на месте. Мы вышли на парковку и попросили таксиста отвезти нас за город», — рассказывает ростовчанка.
Павел объяснил, что они боялись, что здание отеля обрушится и хотели уехать подальше от каких-либо строений. По его словам, никто из персонала отеля даже не попытался объяснить постояльцам, как вести себя во время землетрясения.
«Многие в 4 утра вышли на улицу в чем были. Нам просто повезло, что на отдыхе у нас всегда с собой одна на двоих поясная сумка с документами и деньгами, которую мы взяли, бросив все остальное», - рассказывает Алена Войнникова.
Она уточнила, что накануне землетрясения в городе не давали предупреждения по громкоговорителям или по телевизору.
Супруги рассказывают, что впервые попали в область землетрясения. Они вспоминают, что первые несколько минут толчки были очень мощными, но постепенно ослабевали. Вечером 6 февраля они уже вернулись в отель, который не пострадал во время катастрофы.
Ранее RostovGazeta писала о том, что геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией