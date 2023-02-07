«В отеле была паника»: ростовчане рассказали, как пережили землетрясение в Турции

«Мы живем в отеле в Мерсине. Он где-то в 300 километрах от эпицентра, но у нас тоже сильно трясло. Мы сразу поняли, что происходит, потому что в нашем номере разбились бокалы, которые стояли на столе, стала трястись вся мебель. На мужа чуть не упал большой горшок с цветком», — вспоминает Алена.