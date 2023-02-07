В Пермской ЦБК назвали максимальное количество циклов переработки гофрокартона

“В нашей работе определены не только структурные изменения волокон, но и изучено влияние на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для нашей лаборатории, как и для предприятия, это новый опыт и возможность продемонстрировать высокую квалификацию сотрудников”, - указала Белкина.