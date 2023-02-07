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В Пермской ЦБК назвали максимальное количество циклов переработки гофрокартона

7 февраля 2023, 10:02
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская ЦБК представила результаты эксперимента по определению жизненных циклов гофрокартона. Как оказалось, первичное волокно выдерживает до восьми циклов переработки, а если при его производстве использовалась внутримассная проклейка, то число циклов увеличивается до 12.

Эксперимент проводился в исследовательской лаборатории компании в течение полутора месяцев, пишет properm.ru.

Инициатором исследования выступил Российский экологический оператор (РЭО), который заключил договор с ПНИПУ. В свою очередь, Пермский политех выбрал подрядчиком лабораторию ПЦБК, поскольку она имеет необходимое оборудование и высококвалифицированный персонал.

По словам заведующей исследовательской лабораторией ПЦБК Екатерины Белкиной, ранее исследования с целью комплексной оценки поведения волокон при их переработке не проводились.

“В нашей работе определены не только структурные изменения волокон, но и изучено влияние на них характера размола, фактора старения и химических реагентов. Для нашей лаборатории, как и для предприятия, это новый опыт и возможность продемонстрировать высокую квалификацию сотрудников”, - указала Белкина.

Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отметил, что за последние двадцать лет в России переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон), которая является вторсырьем для Пермской ЦБК, достигла 90%.

“Это ежегодно около 4 млн тонн макулатуры отправляется на переработку, а не на полигоны. На нашем предприятии две картоноделательные машины на 100% работают на вторсырье, и качество макулатурных тарных картонов ничуть не уступает целлюлозным”, - добавил Марков.

Исследование, проведенное специалистами ПЦБК, получило высокую оценку со стороны РЭО и было отмечено учеными.

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