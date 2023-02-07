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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России

7 февраля 2023, 06:40
Фото: rosgranstroy.ru
В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу России
В порту Азов заработал морской грузовой пункт пропуска через госграницу РФ, приказ об этом подписал министр транспорта страны Виталий Савельев.

В порту Азов в Ростовской области начал работу морской грузовой пункт пропуска через госграницу. Пункт будет осуществлять свою деятельность на постоянной основе.

В документе уточняется, что он был реконструирован в пределах территории земельных участков ООО «УЮТ».

Границы морского порта Азов расширят в Ростовской области
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Морской порт Азов находится в устье реки Дон и работает в условиях круглогодичной навигации. Через него доставляются грузы в центральную часть России, на Урал и в Среднюю Азию.

Ранее Госэкспертиза одобрила строительство подъезда к морскому порту Азова.

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#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Новости#Ростовская область
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