Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В порту Азов в Ростовской области начал работу морской грузовой пункт пропуска через госграницу. Пункт будет осуществлять свою деятельность на постоянной основе.
В документе уточняется, что он был реконструирован в пределах территории земельных участков ООО «УЮТ».
Морской порт Азов находится в устье реки Дон и работает в условиях круглогодичной навигации. Через него доставляются грузы в центральную часть России, на Урал и в Среднюю Азию.
Ранее Госэкспертиза одобрила строительство подъезда к морскому порту Азова.