Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Полицейские в Ростове зафиксировали 1902 ДТП с начала нового года. В них травмы получили 78 человек, включая 10 детей. Чтобы снизить количество аварий, в МВД города предложили установить новые камеры фиксации нарушений ПДД. Оборудовать ими планируется 14 наиболее опасных городских перекрестка.
Власти Ростова пока выделили деньги на покупку лишь шести комплексов фиксации нарушений. Однако, по мнению замначальника УМВД Ростова Михаила Хирхирова, этого мало. Камеры должны дисциплинировать водителей за счет штрафов, а это, в свою очередь, минимизирует количество ДТП.
Из-за дороговизны самих комплексов штрафы за их порчу также огромные. Например, расстрелявший из охотничьего ружья камеру житель Ростовской области заплатил за свое правонарушение 400 тысяч рублей в конце прошлого года.
Напомним, ранее в Ростовской области на новых местах установили комплексы фиксации нарушений ПДД.