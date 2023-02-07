Власти Ростова пока выделили деньги на покупку лишь шести комплексов фиксации нарушений. Однако, по мнению замначальника УМВД Ростова Михаила Хирхирова, этого мало. Камеры должны дисциплинировать водителей за счет штрафов, а это, в свою очередь, минимизирует количество ДТП.