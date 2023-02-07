rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках

7 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI
В Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках
Для снижения количества дорожных происшествий в Ростове установят новые камеры фиксации нарушений ПДД, сообщил замначальника УМВД Ростова Михаил Хирхиров.

Полицейские в Ростове зафиксировали 1902 ДТП с начала нового года. В них травмы получили 78 человек, включая 10 детей. Чтобы снизить количество аварий, в МВД города предложили установить новые камеры фиксации нарушений ПДД. Оборудовать ими планируется 14 наиболее опасных городских перекрестка.

Число камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ростове в 2024 году вырастет в 1,5 раза
Узнать подробнее

Власти Ростова пока выделили деньги на покупку лишь шести комплексов фиксации нарушений. Однако, по мнению замначальника УМВД Ростова Михаила Хирхирова, этого мало. Камеры должны дисциплинировать водителей за счет штрафов, а это, в свою очередь, минимизирует количество ДТП.

Из-за дороговизны самих комплексов штрафы за их порчу также огромные. Например, расстрелявший из охотничьего ружья камеру житель Ростовской области заплатил за свое правонарушение 400 тысяч рублей в конце прошлого года.

Напомним, ранее в Ростовской области на новых местах установили комплексы фиксации нарушений ПДД.

Читайте также:
В Ростовской области снова переставили камеры фиксации нарушений ПДДНа М-4 «Дон» в Ростовской области установят новые камеры и макеты патрульных машинЛогвиненко заявил, что в Ростове сменили адреса камер фиксации нарушений ПДД в ноябре
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Экстренное предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за снега и ветра на 8 февраля
Сегодня, 07:34
Эксперт Корнюш объяснил стоимость огурцов по 400 руб за 1 кг в Ростовской области
Сегодня, 08:10
Риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры
Сегодня, 07:53
Громкий хлопок и вспышка напугали жителей Северного в Ростове ночью 6 февраля
Сегодня, 07:41
Эколог Лебедев рассказал, почему в Ростовской области растет загрязнение воздуха
Сегодня, 07:29
Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова
Сегодня, 09:32