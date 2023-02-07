Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Уголовное дело возбудили в 2020 году. По информации «Коммерсанта», фигуранту вменяли получение взятки и мошенничество.
Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 4 годам 2 месяцам колонии. Также его оштрафовали на 70 тысяч рублей.
«Теперь Ростовский облсуд отменил наказание за взяточничество. Уголовное дело передали на новое судебное разбирательство», — пишет издание.
Ранее в Ростове бывших сотрудниц вуза заподозрили в получении взяток за экзамены.