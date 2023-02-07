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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Ростове-на-Дону суд частично отменил приговор экс-начальнику новочеркасской ГИБДД

7 февраля 2023, 05:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на новое судебное разбирательство передадут дело бывшего начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское», сообщают СМИ.

Уголовное дело возбудили в 2020 году. По информации «Коммерсанта», фигуранту вменяли получение взятки и мошенничество.

Новочеркасский городской суд приговорил обвиняемого к 4 годам 2 месяцам колонии. Также его оштрафовали на 70 тысяч рублей.

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«Теперь Ростовский облсуд отменил наказание за взяточничество. Уголовное дело передали на новое судебное разбирательство», — пишет издание.

Ранее в Ростове бывших сотрудниц вуза заподозрили в получении взяток за экзамены.

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