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Published Сегодня, 16:31

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Updated Сегодня, 16:33

В Ростове опубликовали программу мероприятий, подготовленных к 14 февраля

7 февраля 2023, 16:31
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону поделились программой праздничных мероприятий, подготовленных ко дню освобождения города от фашистской оккупации 14 февраля, сведения об этом появились на портале администрации.

Власти напомнили, что 14 февраля город отметит 80-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецкой оккупации. В связи с этим в городе проведут тематические выставки, мероприятия и акции, посвященные военной истории Ростова.

Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что 12 февраля в 13.00 мск на территории Кумженской рощи пройдет специально подготовленная реконструкция «Бои на южном направлении. Шесть дней в огне».

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«Зрители увидят ретро-технику и тяжелое вооружение. В этот же день с Театральной площади стартует патриотическая акция в формате автомобильного пробега», — рассказал Алексей Логвиненко.

Более полный список мероприятий можно изучить, перейдя по ссылке на портал администрации Ростова

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