В Ростове опубликовали программу мероприятий, подготовленных к 14 февраля

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Власти напомнили, что 14 февраля город отметит 80-ю годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецкой оккупации. В связи с этим в городе проведут тематические выставки, мероприятия и акции, посвященные военной истории Ростова.
Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что 12 февраля в 13.00 мск на территории Кумженской рощи пройдет специально подготовленная реконструкция «Бои на южном направлении. Шесть дней в огне».
«Зрители увидят ретро-технику и тяжелое вооружение. В этот же день с Театральной площади стартует патриотическая акция в формате автомобильного пробега», — рассказал Алексей Логвиненко.
Более полный список мероприятий можно изучить, перейдя по ссылке на портал администрации Ростова