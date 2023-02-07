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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Квартирами в Ростове обеспечат водителей автобусов из Мариуполя

7 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI
В Ростове служебное жилье могут получить водители автобусов, прибывшие из Мариуполя

В Ростове служебное жилье могут получить водители автобусов, прибывшие из Мариуполя

В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос о предоставлении служебного жилья водителям общественного транспорта, прибывшим из Мариуполя, об этом сообщили на планерном заседании администрации города.

Директор Департамента ЖКХ Алексей Пономарев рассказал, что в настоящий момент на балансе управления специализированного муниципального жилищного фонда находится почти 1,67 тысячи квартир, состоящих из 1,94 помещения под заселение. Из них 228 помещений являются служебными. В этом году учреждение планирует получить еще 40 квартир под служебный фонд.

По завершению доклада выступил директора Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня, который напомнил о проблеме дефицита водителей общественного транспорта города.

«У нас нехватка водительского состава составляет 50%, мы активно в настоящий момент работаем с жителями Мариуполя, которые хотели бы проживать в служебном жилье, привезти свои семьи. Хотелось бы тоже поучаствовать в раздаче служебного жилья для водителей общественного транспорта, хотя бы муниципальных предприятий», — обратился с просьбой к сити-менеджеру Вадим Шкабарня, добавив, что в Мариуполе был очень хорошо развит электротранспорт.

Фото: 1MI
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Алексей Логвиненко поддержал эту инициативу, уточнив у главы департамента ЖКХ, есть ли возможность предоставить квартиры водителям. В ответ на это Алексей Пономарев сообщил, что сейчас под заселение резерв оставили для сотрудников полиции, врачей, однако этот вопрос можно рассмотреть.

«Давайте в течение трех дней этот вопрос проработаем, чтобы к февральскому заседанию Думы внести эти поправки. Я уверен, что водители влияют на сотни тысяч жителей города», — отдал поручение Алексей Логвиненко.

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