Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Директор Департамента ЖКХ Алексей Пономарев рассказал, что в настоящий момент на балансе управления специализированного муниципального жилищного фонда находится почти 1,67 тысячи квартир, состоящих из 1,94 помещения под заселение. Из них 228 помещений являются служебными. В этом году учреждение планирует получить еще 40 квартир под служебный фонд.
По завершению доклада выступил директора Департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня, который напомнил о проблеме дефицита водителей общественного транспорта города.
«У нас нехватка водительского состава составляет 50%, мы активно в настоящий момент работаем с жителями Мариуполя, которые хотели бы проживать в служебном жилье, привезти свои семьи. Хотелось бы тоже поучаствовать в раздаче служебного жилья для водителей общественного транспорта, хотя бы муниципальных предприятий», — обратился с просьбой к сити-менеджеру Вадим Шкабарня, добавив, что в Мариуполе был очень хорошо развит электротранспорт.
Алексей Логвиненко поддержал эту инициативу, уточнив у главы департамента ЖКХ, есть ли возможность предоставить квартиры водителям. В ответ на это Алексей Пономарев сообщил, что сейчас под заселение резерв оставили для сотрудников полиции, врачей, однако этот вопрос можно рассмотреть.
«Давайте в течение трех дней этот вопрос проработаем, чтобы к февральскому заседанию Думы внести эти поправки. Я уверен, что водители влияют на сотни тысяч жителей города», — отдал поручение Алексей Логвиненко.