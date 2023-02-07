«У нас нехватка водительского состава составляет 50%, мы активно в настоящий момент работаем с жителями Мариуполя, которые хотели бы проживать в служебном жилье, привезти свои семьи. Хотелось бы тоже поучаствовать в раздаче служебного жилья для водителей общественного транспорта, хотя бы муниципальных предприятий», — обратился с просьбой к сити-менеджеру Вадим Шкабарня, добавив, что в Мариуполе был очень хорошо развит электротранспорт.