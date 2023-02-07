Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Ростовском военном госпитале не удалось спасти жизнь офицера Александра Шемякина. Военнослужащий пострадал при обстреле ресторана «Шеш-беш» в ДНР 21 декабря прошлого года. Тогда же ранения получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Политик уточнил, что врачи до последнего боролись за жизнь Шемякина. Также он рассказал, что дружил с погибшим 11 лет. «Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — заключил Рогозин.
Напомним, сам Рогозин также едва не погиб в ходе обстрела. Он получил осколочное ранение в районе позвоночника. Из ДНР политика доставили в Ростов, однако местные медики не решились сделать ему операцию и направили на лечение в Москву.