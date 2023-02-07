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Published Сегодня, 07:28

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Updated Сегодня, 07:30

В Ростовском военном госпитале скончался соратник Дмитрия Рогозина Александр Шемякин

7 февраля 2023, 07:28
Фото: ТГ канал rogozin_do
В Ростовском военном госпитале скончался соратник Дмитрия Рогозина Александр Шемякин
В Ростове умер военнослужащий Александр Шемякин, пострадавший вместе с Дмитрием Рогозиным при обстреле ресторана «Шеш-беш» в ДНР, печальную новость сообщили в своем Telegram-канале бывший глава «Роскосмоса».

В Ростовском военном госпитале не удалось спасти жизнь офицера Александра Шемякина. Военнослужащий пострадал при обстреле ресторана «Шеш-беш» в ДНР 21 декабря прошлого года. Тогда же ранения получил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Политик уточнил, что врачи до последнего боролись за жизнь Шемякина. Также он рассказал, что дружил с погибшим 11 лет. «Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — заключил Рогозин.

Напомним, сам Рогозин также едва не погиб в ходе обстрела. Он получил осколочное ранение в районе позвоночника. Из ДНР политика доставили в Ростов, однако местные медики не решились сделать ему операцию и направили на лечение в Москву.

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