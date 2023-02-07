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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Ростовской области единое пособие назначили родителям 65 тысяч детей

7 февраля 2023, 12:20
Фото: 1MI
В Ростовской области единое пособие назначили родителям 65 тысяч детей
В Ростовской области за месяц с вступления в силу закона о едином пособии получателями стали родители более 65 тысяч детей и 1,5 тысячи беременных женщин, об этом сообщили в донском правительстве.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что в Ростовской области получателями единого пособия станут родители 65 тысяч детей, а также 1,5 тысячи беременных дончанок. К настоящему времени отделение ПФР и ОСФР перечислили семьям  Ростовской области более 613 миллионов рублей.

Как подать заявление на единое пособие на детей в Ростовской области
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В пресс-службе уточнили, что для получения единого пособия жителям Ростовской области достаточно быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории, а также подать заявление через портал госуслуг. Остальные данные проверяются уже властями через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, не переполняя документы на каждого ребенка отдельно.

Напомним, единое пособие является заменой ежемесячных выплат на первого и третьего ребенка в возрасте до трех лет, а также выплат на детей школьного возраста и выплат для беременных.

Ранее стало известно, как изменились выплаты от государства в Ростовской области с 1 февраля.

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