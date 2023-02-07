В пресс-службе уточнили, что для получения единого пособия жителям Ростовской области достаточно быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории, а также подать заявление через портал госуслуг. Остальные данные проверяются уже властями через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, не переполняя документы на каждого ребенка отдельно.