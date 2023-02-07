Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Во вторник, 7 февраля, стало известно, что в Ростовской области получателями единого пособия станут родители 65 тысяч детей, а также 1,5 тысячи беременных дончанок. К настоящему времени отделение ПФР и ОСФР перечислили семьям Ростовской области более 613 миллионов рублей.
В пресс-службе уточнили, что для получения единого пособия жителям Ростовской области достаточно быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории, а также подать заявление через портал госуслуг. Остальные данные проверяются уже властями через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, не переполняя документы на каждого ребенка отдельно.
Напомним, единое пособие является заменой ежемесячных выплат на первого и третьего ребенка в возрасте до трех лет, а также выплат на детей школьного возраста и выплат для беременных.
Ранее стало известно, как изменились выплаты от государства в Ростовской области с 1 февраля.