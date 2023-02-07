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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

В Ростовской области на ремонт автодороги под Азовом потратят более 1,1 млрд рублей

7 февраля 2023, 17:26
Фото: donland.ru
В Ростовской области на капремонт 17-километрового участка трассы от села Кугей к М-4 «Дон» выделили более 1,1 миллиарда рублей, информация об этом появилась на сервисе мониторинга закупок «Контур».

В понедельник, 6 февраля, Минтранспорта Ростовской области объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который станет исполнителем контракта по о капитальному ремонту 17 километров автодороги от села Кугей к поселку Новомирскому, Гусаревой Балке и федеральной трассе М-4 «Дон» на территории Азовского района. Начальная стоимость контракта составляет более 1,1 миллиарда рублей.

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От подрядчика потребуется заменить дорожную одежду, разобрать дорожные знаки и заменить их новыми, произвести вырубку и компенсационную посадку деревьев, демонтировать искусственные сооружения, организовать дорожное движение на время работ, поменять трубы, укрепить обочины, заменить разметку, установить барьерные ограждения, сигнальные устройства и провести другие значимые работы. Все это необходимо сделать в срок до 15 декабря 2025 года.

Победителя закупки выберут 1 марта, а к работам необходимо приступить 3 апреля этого года.

Ранее стало известно, на каких участках М-4 «Дон» может стать платной в ближайшие годы.

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