От подрядчика потребуется заменить дорожную одежду, разобрать дорожные знаки и заменить их новыми, произвести вырубку и компенсационную посадку деревьев, демонтировать искусственные сооружения, организовать дорожное движение на время работ, поменять трубы, укрепить обочины, заменить разметку, установить барьерные ограждения, сигнальные устройства и провести другие значимые работы. Все это необходимо сделать в срок до 15 декабря 2025 года.