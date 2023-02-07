Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В понедельник, 6 февраля, Минтранспорта Ростовской области объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который станет исполнителем контракта по о капитальному ремонту 17 километров автодороги от села Кугей к поселку Новомирскому, Гусаревой Балке и федеральной трассе М-4 «Дон» на территории Азовского района. Начальная стоимость контракта составляет более 1,1 миллиарда рублей.
От подрядчика потребуется заменить дорожную одежду, разобрать дорожные знаки и заменить их новыми, произвести вырубку и компенсационную посадку деревьев, демонтировать искусственные сооружения, организовать дорожное движение на время работ, поменять трубы, укрепить обочины, заменить разметку, установить барьерные ограждения, сигнальные устройства и провести другие значимые работы. Все это необходимо сделать в срок до 15 декабря 2025 года.
Победителя закупки выберут 1 марта, а к работам необходимо приступить 3 апреля этого года.
Ранее стало известно, на каких участках М-4 «Дон» может стать платной в ближайшие годы.