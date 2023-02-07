Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В городе провели проверку соблюдения депутатами Госдумы требований закона о противодействии коррупции. В результате выявили нарушения в декларировании чиновниками своих доходов.
«Из-за этого 12 депутатов привлекли к дисциплинарной ответственности. Городская прокуратура потребовала устранить недочеты», — сказано в сообщении.
Кроме того, досрочно прекратили полномочия депутата Владимира Рахнянского. Теперь в Думе остались 24 депутата, поэтому проведут довыборы.
Ранее появилась информация, что компанию ростовского депутата Камышного «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде.