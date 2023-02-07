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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

В Ростовской области наказали 12 депутатов за сокрытие доходов

7 февраля 2023, 08:09
Фото: 1MI
В Ростовской области наказали 12 депутатов за сокрытие доходов
В Новочеркасске привлекли к ответственности 12 депутатов за нарушения при подаче деклараций, сообщили в региональной прокуратуре.

В городе провели проверку соблюдения депутатами Госдумы требований закона о противодействии коррупции. В результате выявили нарушения в декларировании чиновниками своих доходов.

«Из-за этого 12 депутатов привлекли к дисциплинарной ответственности. Городская прокуратура потребовала устранить недочеты», — сказано в сообщении.

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Кроме того, досрочно прекратили полномочия депутата Владимира Рахнянского. Теперь в Думе остались 24 депутата, поэтому проведут довыборы. 

Ранее появилась информация, что компанию ростовского депутата Камышного «Юг-Моторс» хотят обанкротить в суде. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Депутат
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