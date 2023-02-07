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Published Сегодня, 15:40

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В Ростовской области новый завод безалкогольных напитков начнет работу в 2024 году

7 февраля 2023, 15:40
Фото: pxhere.com
В Аксайском районе Ростовской области в 2024 году собираются запустить в работу новый завод безалкогольных напитков, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти объявили, что в феврале в Аксайском районе Ростовской области на стройплощадке будущего завода «Производственной Компании „Лидер“» дали старт работам нулевого цикла. Уже сейчас компания подбирает персонал и оборудование. По завершению строительных работ, завод обеспечит району около 200 рабочих мест.

Соглашение на строительство завода было подписано еще в 2021 году, а инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей. Гендиректор АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков рассказал, что под строительство завода специально выбирали площадку с месторождением подземных вод. Причина этого в том, что «Лидер» производит напитки на основе артезианской воды.

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По предварительной оценке, завод будет производить более 200 миллионов литров безалкогольных напитков в год, что сделает аксайский завод самым мощным среди аналогичных предприятий «Лидера».

«Запустить производство в Аксайском районе планируется в 2024 году», — добавил Бураков.

Ранее экспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства торгового центра на месте зданий старинного винно-водочного завода.

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