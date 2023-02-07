Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Власти объявили, что в феврале в Аксайском районе Ростовской области на стройплощадке будущего завода «Производственной Компании „Лидер“» дали старт работам нулевого цикла. Уже сейчас компания подбирает персонал и оборудование. По завершению строительных работ, завод обеспечит району около 200 рабочих мест.
Соглашение на строительство завода было подписано еще в 2021 году, а инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей. Гендиректор АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков рассказал, что под строительство завода специально выбирали площадку с месторождением подземных вод. Причина этого в том, что «Лидер» производит напитки на основе артезианской воды.
По предварительной оценке, завод будет производить более 200 миллионов литров безалкогольных напитков в год, что сделает аксайский завод самым мощным среди аналогичных предприятий «Лидера».
«Запустить производство в Аксайском районе планируется в 2024 году», — добавил Бураков.
Ранее экспертиза выпустила положительное заключение на проект строительства торгового центра на месте зданий старинного винно-водочного завода.