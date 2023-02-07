Соглашение на строительство завода было подписано еще в 2021 году, а инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей. Гендиректор АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков рассказал, что под строительство завода специально выбирали площадку с месторождением подземных вод. Причина этого в том, что «Лидер» производит напитки на основе артезианской воды.