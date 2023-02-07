В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Telegram-канал «Ростов Вкурсе» рассказал, что история с обителью летучих мышей увидела свет из-за обеспокоенной странными соседями пенсионерки Лидии Кузнецовой. 82-летняя женщина была шокирована странными обитателями соседней квартиры, а потому обратилась за помощью в программу одного из центральных телеканалов.
Это позволило выяснить, что хозяйкой сотен летучих мышей была хироптеролог-любитель Ольга Жураковская, которая уверена, что ни она, ни ее «питомцы» не причиняют никому дискомфорта.
По словам женщины, летучие мыши у нее только зимуют, а с потеплением и пробуждением животных жительница Азова вывозит их за город и отпускает.
«На самом деле я проходила обучение в Московском зоопарке, у меня есть сертификат именно реабилитолога летучих мышей», — рассказала Ольга, добавив, что специализируется на помощи пострадавшим животным. После этого соседки примирились, но пожилая женщина отказалась нанести визит в жилище хироптеролога.
Между тем, ростовчане разошлись во мнениях относительно ситуации. Нашлись те горожане, кто сам обращался за помощью к Ольге и поддерживал ее начинания.
«Ольга действительно отличный специалист и прекрасный человек! Я тоже обращалась к ней за советом и помощью, когда „мои“ мышки попадали в кошачьи лапы», — рассказала одна из ростовчанок.
Другие горожане были категоричны, назвав «однушку» Ольги рассадником антисанитарии.
«Это вонища, антисанитария и просто ненормально», — заметили ростовчане.
«Больной человек… Это ж какая там вонь от них зловонная. Мы одну как-то на улице поймали, так воняло на весь дом, а тут 500 штук», — ужаснулись горожане.
Ранее ФК «Ростов» выбрал в качестве талисмана летучую мышь.