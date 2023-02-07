В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей

«На самом деле я проходила обучение в Московском зоопарке, у меня есть сертификат именно реабилитолога летучих мышей», — рассказала Ольга, добавив, что специализируется на помощи пострадавшим животным. После этого соседки примирились, но пожилая женщина отказалась нанести визит в жилище хироптеролога.