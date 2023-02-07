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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей

7 февраля 2023, 14:06
Фото: Шарлотта Ремер/ CC BY-SA 3.0
В Азове одна из жильцов многоквартирного дома завела в съемной квартире около 500 летучих мышей, об этом сообщили встревоженные соседи.

Telegram-канал «Ростов Вкурсе» рассказал, что история с обителью летучих мышей увидела свет из-за обеспокоенной странными соседями пенсионерки Лидии Кузнецовой. 82-летняя женщина была шокирована странными обитателями соседней квартиры, а потому обратилась за помощью в программу одного из центральных телеканалов.

Это позволило выяснить, что хозяйкой сотен летучих мышей была хироптеролог-любитель Ольга Жураковская, которая уверена, что ни она, ни ее «питомцы» не причиняют никому дискомфорта.

По словам женщины, летучие мыши у нее только зимуют, а с потеплением и пробуждением животных жительница Азова вывозит их за город и отпускает.

«На самом деле я проходила обучение в Московском зоопарке, у меня есть сертификат именно реабилитолога летучих мышей», — рассказала Ольга, добавив, что специализируется на помощи пострадавшим животным. После этого соседки примирились, но пожилая женщина отказалась нанести визит в жилище хироптеролога.

В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышейВ Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей
В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышейВ Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей
В Ростовской области женщина завела в съемной однушке около 500 летучих мышей
Фото: ТГ канал Vkurserostov
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Между тем, ростовчане разошлись во мнениях относительно ситуации. Нашлись те горожане, кто сам обращался за помощью к Ольге и поддерживал ее начинания.

«Ольга действительно отличный специалист и прекрасный человек! Я тоже обращалась к ней за советом и помощью, когда „мои“ мышки попадали в кошачьи лапы», — рассказала одна из ростовчанок.

Другие горожане были категоричны, назвав «однушку» Ольги рассадником антисанитарии.

«Это вонища, антисанитария и просто ненормально», — заметили ростовчане.

«Больной человек… Это ж какая там вонь от них зловонная. Мы одну как-то на улице поймали, так воняло на весь дом, а тут 500 штук», — ужаснулись горожане.

Ранее ФК «Ростов» выбрал в качестве талисмана летучую мышь.

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