Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Ростовская улица Сержантова, которая находится в районе Сельмаш Первомайского района, относительно небольшая. Но на весь микрорайон она единственная пешеходная. Удачное месторасположение привлекает к ней нелегальных торговцев. Несколько лет там действовал огромный незаконный рынок, который с большим трудом удалось снести.
Некоторое время назад власти чуть было не построили на этом месте торговые павильоны. Но возмущение горожан остановило процесс. После этого на ней появились единичные нелегальные бизнесмены, которые возле здания Росгвардии стали торговать рыбой, зловоние от которой долетало и до полицейского участка. Власти и правоохранительные органы почему-то смотрели сквозь пальцы на этот беспредел, творившийся у них буквально под носом.
Продавцов рыбы удалось прогнать с насиженного места также усилиями мэрии и местных жителей, которые жаловались во все инстанции. Но победить стихийную торговлю до конца так и не вышло. На улице до сих пор торгуют овощами, фруктами, вызывающей сомнения в качестве косметикой и даже золотом.
И вот теперь другая напасть — на месте незаконного рынка появилась огромная стихийная парковка. А дети на пути в общеобразовательную или музыкальную школы вынуждены уворачиваться от рассекающих по тротуару автомобилей. Несколько раз это все чуть не привело к печальным последствиям для маленьких горожан. Об этом жаловались в редакцию RostovGazeta их родители.
В пресс-службе МВД по Ростовской области официально сообщили нашему изданию, что за весь 2022 год на улице Сержантова за нарушение правил стоянки и остановки к административной ответственности привлечено всего лишь пять нарушителей. На штраф-стоянку автомобили пока вообще не увозили. В ведомстве добавили, что вопрос установки заграждающих устройств для транспортных средств на пешеходную зону находится в ведении администрации Первомайского района города.
Но в районной администрации так «профессионально» работают, что даже не удосужилась прислать ответ на официальный запрос, который журналисты редакции RostovGazeta прислали им 18 января.
«Три года ждут»
Благоустройство улицы Сержантова, названная в честь Героя Советского Союза, должны были начать в 2022 году. Об этом сообщали власти города в сентябре 2021 года. В Ростове даже по этому поводу прошли общественные слушания и вроде как начали разрабатывать проектную документацию. Но что-то пошло не так.
Хотели сделать все в лучших традициях пешеходных улиц, которая бы стала визитной карточкой Ростова. Планировали озеленить, оборудовать ее пандусами для инвалидов, кафе, световыми пано.
- Специалисты предлагают подчеркнуть достоинства улицы — архитектуру домов, историю, камерность пространства: организовать места для отдыха, гармонирующие со стилем всей улицы, создать комфортное освещение и разместить удобные, выполненные в классическом стиле скамьи, урны и уличные кресла, - отмечали тогда городские власти.
Ограничить доступ автотранспорта в пешеходную зону мечтали с помощью цветочных вазонов и специальных столбиков. План действительно отличный. Но пока ничего подобного даже не предвидится. Там сейчас огромная нелегальная стоянка, нелегальные торговцы, разбитые машинами бордюры и плитка, странные ларьки с подключенным электричеством, испортившиеся вонючие овощи, грязные лавочки.
Все так плохо, что даже известный российский актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов ужаснулся тому, во что превратилась улица Сержантова - улица его детства.
— Загвоздка в том, что посетить памятные места из детства меня больше не тянет. Потому что их уже нет в Ростове. Они все уничтожены. Кинотеатр «Юбилейный» возле моего дома — закрыт. Дворец культуры «Ростсельмаш» оказался в частных руках. Как такое могло произойти? Во что превратилась улица Сержантова? - сокрушался актер.