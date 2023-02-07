Власти района Ростова обманули горожан с благоустройством пешеходной улицы Сержантова

Некоторое время назад власти чуть было не построили на этом месте торговые павильоны. Но возмущение горожан остановило процесс. После этого на ней появились единичные нелегальные бизнесмены, которые возле здания Росгвардии стали торговать рыбой, зловоние от которой долетало и до полицейского участка. Власти и правоохранительные органы почему-то смотрели сквозь пальцы на этот беспредел, творившийся у них буквально под носом.