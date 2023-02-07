Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Одна из дорог должна пройти от ЖК «Западная резиденция» до Совхозной, другая — от переулка Дунайский до проспекта Михаила Нагибина. Вместе с этим рассматривается вопрос реконструкции улицы Орбитальной.
В данный момент уже проводятся проектные работы в рамках заключенных контрактов. Часть документации будет готова в этом году, часть — в следующем.
«Дорожному строительству уделяется самое пристальное внимание. Реализация проектов позволит существенно уменьшить проблемы транспортной доступности в микрорайонах», — уточнил Логвиненко.
Также в этом году начнется проектирование дорожной инфраструктуры перспективной жилой застройки территории старого аэропорта.
Ранее появилась информация, что в Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков.