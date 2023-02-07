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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Власти в Ростове-на-Дону сообщили о ходе решения проблем с дорогами

7 февраля 2023, 05:27
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону идет проектирование нескольких дорог для решения транспортных проблем в микрорайонах города, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Одна из дорог должна пройти от ЖК «Западная резиденция» до Совхозной, другая — от переулка Дунайский до проспекта Михаила Нагибина. Вместе с этим рассматривается вопрос реконструкции улицы Орбитальной.

В данный момент уже проводятся проектные работы в рамках заключенных контрактов. Часть документации будет готова в этом году, часть — в следующем.

В Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков
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«Дорожному строительству уделяется самое пристальное внимание. Реализация проектов позволит существенно уменьшить проблемы транспортной доступности в микрорайонах», — уточнил Логвиненко.

Также в этом году начнется проектирование дорожной инфраструктуры перспективной жилой застройки территории старого аэропорта.

Ранее появилась информация, что в Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков.

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