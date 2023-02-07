«У нас же часто бывает, что владелец бизнеса является одновременно и водителем КамАЗа. У него нет никакой ремонтной базы. Его деятельность не контролируют должным образом. Все делается формально. Вот они ездят и воняют. Вы когда-нибудь ехали за КамАЗом? Это же невозможно! Едешь и задыхаешься», — жалуются врачи.