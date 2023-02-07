Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В одной из поликлиник Ростова, ссылаясь на исследования регионального Роспотребнадзора, корреспонденту RostovGazeta сообщили, что за последние пять лет в городе действительно зафиксирован рост диоксида азота и различных углеводородов — на 30%, диоксида серы — на 50%, и аммиака почти в два раза.
Медики уверены, что к загрязнению воздуха приводит отсутствие должного контроля над автотранспортной отраслью.
«Это выяснилось еще на конференциях в 70-80 годах минувшего столетия. Помимо грузового автотранспорта, на качество воздуха влияет ширина дорог, наличие развязок и светофоров. Помню, тогда доктора сильно удивлялись этому», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
По словам собеседника, все обнаруженные в воздухе Ростова тяжелые вещества — это продукты не сгоревшего полностью топлива. Они и заполняют воздух.
«У нас же часто бывает, что владелец бизнеса является одновременно и водителем КамАЗа. У него нет никакой ремонтной базы. Его деятельность не контролируют должным образом. Все делается формально. Вот они ездят и воняют. Вы когда-нибудь ехали за КамАЗом? Это же невозможно! Едешь и задыхаешься», — жалуются врачи.
Медики отмечают, что вдыхание тяжелых веществ, в первую очередь, приводит к поражению дыхательных путей. Отсюда появляются многие заболевания носоглотки, бронхов. Позже бронхит может перейти в бронхиальную астму. Следующим от вдыхания загрязненного воздуха, может поражаться желудочно-кишечный тракт и печень.
«Все же понимают, что пыль оседает везде. Мы не только ею дышим. Она находится на наших руках, на одежде, дома — на тарелках, на ложках. Незаметно мы все это съедаем, а вредные вещества накапливаются в организме», — говорят врачи.
Отсюда, по их словам, может возникнуть и онкология.
Медики сходятся во мнении, что сегодня местные власти должны делать все возможное, для устранения и недопущения в дальнейшем загрязнения воздуха в Ростове.
«Носить респиратор — бессмысленно. Воздух проникает везде, от него не спрячешься», — уверены доктора.
Тем не менее, врачи настоятельно рекомендуют ростовчанам не пребывать долгое время в местах скопления большегрузных автомобилей — возле трасс, на перекрестках. Спортсменам — никогда не бегать вдоль дорог. Заниматься спортом только там, где нет автомобилей.
«И, конечно же, главное — укреплять свой организм, чтобы он лучше справлялся с токсинами. Надо вести здоровый образ жизни, бороться с ожирением, снижать объемы съедаемой соли, сахара, переработанных мясных продуктов. Все эти меры в комплексе укрепят здоровье человека, повысив его способность противостоять внешней агрессивной среде», — резюмирует доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как активисты обнаружили в Ростове охраняемые несанкционированные свалки. А жителей Левенцовки напугал дым из-под земли на месте зарытого полигона.